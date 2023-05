FIFA 23 Premier League TOTS: Cartas filtradas del Team of the Season y más

El TOTS de la Premier League de FIFA 23 se publicará pronto en Ultimate Team, con algunas de las mayores estrellas del juego. Esto es lo que necesitas saber.

Sabemos que nos acercamos al final de la temporada de fútbol nacional cuando EA SPORTS pone en marcha la promoción anual del Team of the Season en FIFA Ultimate Team.

La edición de este año no es diferente, y los jugadores de FIFA 23 ya pueden votar por varios equipos TOTS. La promoción comenzó a finales de abril y, como es habitual, el Equipo de la Comunidad fue el primero en publicarse.

Poco después, se puso en marcha la votación para el TOTS de la Premier League, con candidatos como Erling Haaland, Bukayo Saka, Kevin De Bruyne y Marcus Rashford. Las votaciones ya están cerradas y se publicarán en breve.

Fecha y hora de lanzamiento de los TOTS de la Premier League de FIFA 23

Los TOTS de la Premier League se publicarán en FIFA 23 el viernes 5 de mayo a las 19:00 hora española. Esto significará que la plantilla de la Comunidad ya no estará disponible, y las estrellas de la Premier League llenarán los packs.

A diferencia del Team of the Year, estas cartas no se publican por lotes. Todos los ganadores de la votación de los aficionados se pondrán a la venta a la vez, lo que significa que los packs serán una especie de batalla campal.

También esperamos que salga a la venta al mismo tiempo, o posiblemente el martes 9 de mayo, un conjunto suplementario de cartas de una liga más pequeña. También se tratará de un conjunto de cartas más pequeño, y no de las aproximadamente 11 que vienen con la Premier League.

FIFA 23 Premier League TOTS jugadores filtrados

En el momento de escribir esto, el equipo aún no ha sido revelado, sin embargo, filtradores fiables como FUTSheriff ya han empezado a hacer llamadas sobre el equipo.

Haaland, Saka, De Bruyne, Harry Kane y Mo Salah son los nombres más destacados en un equipo dominado por jugadores del Arsenal y del Manchester City.

Porteros

Alisson Becker (Liverpool)

Aaron Ramsdale (Arsenal)

Defensas

Kieran Trippier (Newcastle United)

Oleksandr Zinchenko (Arsenal)

Ruben Dias (Manchester City)

William Saliba (Arsenal)

Centrocampistas

Casemiro (Manchester United)

Bruno Guimaraes (Newcastle United)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Martin Odegaard (Arsenal)

Delanteros