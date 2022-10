FIFA 23 Rulebreakers Equipo 1: Cartas filtradas, hora de inicio y más

Se espera que FIFA 23 Rulebreakers sea la próxima promoción de Ultimate Team una vez que termine Road to the Knockouts. Aquí está todo lo que sabemos sobre FIFA 23 Rulebreakers, incluyendo su fecha de inicio filtrada y nuestras mejores predicciones sobre los jugadores.

FIFA 23 Ultimate Team ha arrancado con fuerza y EA no ha perdido el tiempo a la hora de ofrecer a los jugadores emocionantes promociones. Ones to Watch ha dado el pistoletazo de salida, mientras que Road to the Knockouts ha traído la Champions League al juego de este año por primera vez.

Pero el siguiente evento está siempre a la vuelta de la esquina y las filtraciones han revelado que Rulebreakers volverá una vez más en FIFA 23.

Fecha de inicio de FIFA 23 Rulebreakers

Según el conocido filtrador FUT Sheriff, FIFA 23 Rulebreakers comenzará el viernes 14 de octubre, con el nuevo equipo de cartas especiales que sustituirá a RTTK en los packs a las 19:00.

También revelaron que Rulebreakers marcará la primera promoción de dos semanas de la temporada, por lo que los jugadores pueden esperar un segundo equipo el viernes 21 de octubre.

¿Qué son las tarjetas Rulebreakers de FIFA 23?

La promoción Rulebreakers suele tomar cartas populares que pueden no ser problemáticas en el meta de FUT y reordena sus estadísticas para hacerlas más utilizables. A menudo se trata de un aumento de ritmo importante, pero la idea es cambiar por completo el estilo de juego de esa carta.

En el pasado, hemos visto cómo los delanteros lentos se convertían en delanteros veloces a los que les gustaba correr por detrás, o cómo los laterales ofensivos se convertían en sólidos defensores. Se espera que FIFA 23 siga la misma tendencia y que ofrezca a los fans de FUT algunas opciones interesantes para añadir a su plantilla.

Filtración de FIFA 23 Rulebreakers Equipo 1

Aunque EA ya ha empezado a mostrar las cartas del Equipo 1 en los menús de Ultimate Team, algunos filtradores, entre ellos el siempre fiable FutSheriff, han conseguido filtrarlas antes de tiempo. El Equipo 1 incluirá:

Cristiano Ronaldo – 91, ST – Manchester United

Gerard Pique – 89, CB – Barcelona

Edin Dzeko – 88, ST – Inter Milan

Kalvin Phillips – 88, CDM – Manchester City

Nabil Fekir – 87, CAM – Real Betis

Leandro Bonucci – 87, CB – Juventus

Jesus Navas – 86, RB – Sevilla

Wilfred Zaha – 86, LW – Crystal Palace

Ben Godfrey – 84, CB – Everton

Hector Herrera – 84, CM – Houston Dynamo

Przemysław Frankowski – 83, LWB – RC Lens

Esto es todo lo que sabemos hasta ahora sobre FIFA 23 Rulebreakers. Nos aseguraremos de actualizar esta página con los últimos detalles una vez que la promoción sea confirmada oficialmente por EA.