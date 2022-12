Se filtra el Equipo 1 de FIFA 23 Winter Wildcards: Benzema, Varane, Adama y más

Francisco es el Country Manager y redactor en DexertoES, después de vivir en Madrid se trasladó a Segovia para realizar un grado en Publicidad y Relaciones Públicas, el cuál terminó mientras continuaba su trabajo en la web. Cuando no está escribiendo noticias o dirigiendo, se dedica a hacer streams en directo mientras juega, puedes seguir a Francisco en: https://twitter.com/PacoGM_

Winter Wildcards, el sustituto del popular evento FUTMAS, llegará de nuevo a FIFA 23 Ultimate Team durante las vacaciones. Esto es todo lo que sabemos hasta ahora sobre FIFA 23 Winter Wildcards.

FIFA 23 ha ofrecido un montón de promociones desde su lanzamiento en septiembre, colmando a los fans de FUT con un montón de cartas especiales, packs y SBC. Aunque las promociones “Ones to Watch” y “Path to Glory” siempre son populares, el evento anual de Navidad siempre destaca en el calendario.

En FIFA 22, la promoción festiva se llama Winter Wildcards, y parece que EA va a volver a repetirla.

Se filtra el equipo 1 de FIFA 23 Winter Wildcards

Antes del lanzamiento de Winter Wildcards Team 1, el creíble filtrador de FIFA, FUT Sheriff, ha revelado un puñado de estrellas que aparecerán en la primera entrega de contenido.

Echa un vistazo a todos los jugadores filtrados de FIFA 23 Winter Wildcards Team 1 a continuación:

Joshua Kimmich (Bayern Munich)

Adama Traore (Wolves)

Raphael Varane (Manchester United)

Andrew Robertson (Liverpool)

Karim Benzema (Real Madrid)

Allan Saint-Maximin (Newcastle United)

Fecha de inicio de la promoción

FIFA 23 Winter Wildcards comenzarán el viernes 23 de diciembre de 2022, tal y como confirma una pantalla de carga que encontrarás en Ultimate Team. El también comenzó el 19 de diciembre, ofreciendo a los fans el doble de contenido en esta ocasión.

De momento no se sabe cuánto durará la promoción, pero dado que las fichas de intercambio seguirán estando disponibles hasta bien entrado el nuevo año, cabe esperar que esta vez haya dos equipos de jugadores.

¿Qué es FIFA 23 Winter Wildcards?

En FIFA 23 Winter Wildcards, los fans pueden esperar otro equipo de cartas especiales con estadísticas muy potenciadas, que probablemente se convertirán en metajugadores nada más salir a la venta.

Si los creadores se ciñen al mismo concepto que en FIFA 22, estas nuevas cartas también permitirán que los jugadores se muevan a posiciones completamente nuevas para abrir nuevas oportunidades de creación de plantillas. Por ejemplo, el año pasado Neymar pasó de LW a CAM y se convirtió en una de las cartas más potentes del juego.

También habrá un montón de SBC festivos y objetivos que completar para conseguir recompensas, así que hay mucho que hacer.