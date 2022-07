Predicción de medias de La Liga en FIFA 23: Top 10 mejores jugadores

Load More

No se puede culpar únicamente a Oblak de las carencias del Atlético de Madrid, pero el portero de talla mundial puede ver reducida ligeramente su valoración en FIFA 23.

Ter Stegen sigue siendo un pasador fenomenal, pero ya no se puede confiar en él para hacer las paradas cruciales que salvan el juego que solía hacer. Por esta razón, Ter Stegen puede recibir un ligero descenso en FIFA 23.

El fiable centrocampista defensivo no hizo necesariamente lo suficiente como para que se colara en el club 90, pero hizo más de lo necesario para mantener una puntuación de 89 en FIFA 23.

Es posible que EA no suba la calificación del maestro croata, ya que tiene 36 años, pero parece que está a punto de hacerlo después de la temporada que ha realizado.

Puede que Frenkie De Jong no sea miembro del Barcelona al final del verano, pero por ahora, el maestro del mediocampo estará incluido en nuestras predicciones de la Liga.

Llorente tuvo problemas para repetir su éxito, terminando con sólo dos asistencias en 29 partidos con el Atlético de Madrid esta temporada. Una temporada baja no justifica necesariamente un descenso de categoría para el versátil centrocampista, pero lo más probable es que no se le suba de categoría.

Llorente jugó un papel fundamental en la campaña del título de Liga 2021 del Atlético de Madrid, terminando con 14 goles y 13 asistencias. La valoración de la estrella emergente pasó de 82 a 86 en FIFA 22, pero no esperes otro salto significativo.

