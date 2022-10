Se filtra la promoción de FIFA 23 Out of Position: Fecha de inicio y todo lo que sabemos

La próxima promoción de Ultimate Team de FIFA 23 se llamará “Out of Position”, según los filtradores.

Electronic Arts ha mimado a los jugadores de FIFA 23 con una buena dosis de contenido promocional en las primeras semanas del juego.

Todo comenzó con Ones to Watch, seguido de Road to The Knockouts. A continuación, los desarrolladores presentaron el Equipo 1 de Rulebreakers el 14 de octubre, con nombres tan importantes como Cristiano Ronaldo y Gerard Piqué.

Los fans de FIFA 23 están hambrientos de más contenido, y las filtraciones revelaron el próximo evento del juego. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre la promoción.

Fugas de FIFA 23 Out of Position

EA SPORTS Se rumorea que Out of Position será el próximo evento promocional de FIFA 23.

Fecha de Inicio

Según el fiable filtrador Insider Gaming, Out of Position es la próxima promoción de FIFA 23, que comenzará el 28 de octubre.

Que esperar

Insider Gaming dijo: “Se dice que el evento de una semana de duración incluye a FIFA Ultimate Team, pero no se han dado más detalles, y no está claro si el evento es un cambio de nombre del anterior evento de FIFA 22 “Equipo de la fase de grupos”.

La fase de grupos de la Liga de Campeones no concluye hasta el 2 de noviembre, por lo que la promoción de Fuera de Juego no parece coincidir con el evento habitual del Equipo de la Fase de Grupos.

Las predicciones de FIFAuteam tienen la promoción del Equipo de la Fase de Grupos a partir del 11 de noviembre.

FIFA ha experimentado con jugadores fuera de posición en el pasado. La promoción “Shapeshifters” de FIFA 22 incluía cartas en nuevas posiciones con estadísticas mejoradas, movimientos de habilidad y estrellas de pie débil.

Te informaremos cuando EA publique más información sobre la próxima promoción.