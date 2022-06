Los mejores códigos de Fortnite para mapas de Gun Game del Creativo

Uno de los modos más queridos de Fortnite Creativo es el clásico Gun Game, así que hemos reunido los mejores y más exclusivos códigos de mapa que puedes jugar ahora mismo.

El popular modo Creativo de Fortnite fue introducido por primera vez por Epic Games allá por 2018. La experiencia sandbox masiva da a los jugadores la libertad de crear el mapa de sus sueños en múltiples géneros, incluyendo Escondite, Deathrun e incluso Terror.

Uno de los modos más populares es Gun Game, que mantiene las cosas simples. Si has jugado a los shooters antes, probablemente conocerás las reglas: Con cada eliminación, obtienes un arma nueva, y el primer jugador que consiga una eliminación con cada arma gana.

A continuación, encontrarás una lista de los mejores códigos de mapas de Gun Game a los que puedes jugar ahora mismo, desde mapas tradicionales como Summer Time y Fantasy Princess hasta increíbles remakes de localizaciones de Modern Warfare 2 y GoldenEye.

Los mejores códigos de Fortnite de Gun Game en el Creativo

Nombre Código Creador Fondo de Bikini Gun Game 3300-7669-9591 dummblond Jack y las habichuelas mágicas

7024-4351-4835 vengeful_fairy Summer Time Gun Game 5497-9533-0527 The Slurp Terminal (Modern Warfare 2) Gun Game 4340-5772-0250 Jakko Among Us Gun Game 1665-4835-6529 Tact The Underworld Gun Game 5719-7469-6732 ocdfx ¡Truco o Trato! Gun Game 2554-0350-2054 jesse-ocegueda FortCraft Gun Game 3423-7109-4953 jeremiahg2005 N64 GoldenEye Temple 4396-1463-7998 junior-chubb Fantasy Princess Gun Game 2933-9593-6272 IFrost Origins Sundown Showdown 5043-5771-6731 Krootzy Overgrown Gunfight 8033-9552-5694 Fatal Creations Ranged Rooftop Gun Game 0522-2225-0329 Smurff

Vamos a echar un vistazo a cada uno de ellos.

Fondo de Bikini: 3300-7669-9591

¿Quién vive en un piña debajo del mar? Pues aparentemente nosotros. A través de este código podremos explorar la ciudad submarina de Bob Esponja mientras luchamos contra nuestros amigos en este vibrante mapa.

Además, durante la partida, podremos alternat entre una variedad de armas mientras soportamos oleadas de eventos aleatorios.

Jack y las habichuelas mágicas: 7024-4351-4835

Este mapa creativo es toda una experiencia mágica inspirado en el cuento popular de Jack y las habichuelas mágicas.

El edificio de las habichuelas mágicas se encuentra en medio de un pintoresco bosque y deberemos de ir rápidamente por él si queremos ser el primero en recolectar 10 y ganar la partida. ¿La trampa? No podemos construir, y nuestras únicas armas son un pedernal y un rifle de caza.

Si buscas un gran desafío para estar con amigos, este mapa podría ser perfecto.

Summer Time Gun Game: 5497-9533-0527

¿Quién no ama un día en la playa? Si no puedes llegar allí en la vida real, vive indirectamente a través de tu personaje favorito de Fortnite en este mapa de Summer Time Gun Game. Camiones de comida rápida, una noria, incluso un paseo marítimo con juegos de feria… todo está aquí. Así que dirígete a Slurp Beach y sé el primero en conseguir 25 eliminaciones.

Terminal (Modern Warfare 2) : 4340-5772-0250

Los jugadores que crecieron jugando Call of Duty probablemente tienen una debilidad en sus corazones por el mapa de Terminal de Modern Warfare 2, ¡y ahora pueden jugarlo en Fortnite! Este remake perfecto de Jakko es tal como lo recuerdas, con un avión gigante y zonas para explorar. Pueden unirse hasta 16 jugadores, y el primero en llegar a 30 eliminaciones gana.

Among Us: 1665-4835-6529

Among Us es uno de los éxitos de juegos más inesperados de los últimos tiempos, tanto que incluso consiguió su propio LTM en Fortnite. Sin embargo, si prefieres los juegos con misterios asesinos, este mapa creativo podría ser perfecto para ti. La acción tiene lugar en The Skeld, el mapa original de Among Us, con sistema de ventilación para teletransportarte a diferentes habitaciones.

Underworld: 5719-7469-6732

En este mapa increíblemente elegante, los jugadores luchan para “salvar su alma del infierno de fuego conocido como The Underworld” y ser los primeros en 30 victorias contra hasta 16 oponentes. Con estatuas de gárgolas e iluminación naranja, el diseño realmente marca la diferencia. Sin duda, es uno de los mapas de gun game más exclusivos que hemos jugado.

¡Truco o trato! 2554-0350-2054

Todos los días es Halloween, la mejor fiesta, por supuesto, en esta típica calle suburbana. Decoraciones como telas de araña y calabazas crean el ambiente, y si vas a pedir dulces por el vecindario, es posible que encuentres algo bueno. La primera persona con 20 eliminaciones gana en este espeluznante mapa de todos contra todos.

FortCraft: 3423-7109-4953

Fortnite y Minecraft siguen siendo dos de los juegos más populares del mundo, por lo que los crossovers son algo natural, incluso si son solo hechos por fans. Hay muchos mapas creativos, pero este se destaca. Hay 21 armas para trabajar, y todo lo que esperarías de Minecraft está aquí.

N64 GoldenEye: 4396-1463-7998

Otro retro clásico en esta lista es el Templo del amado juego multijugador de N64 GoldenEye 007. Aún mejor, hay cinco modos basados ​​en el juego original: Live & Let Die (Deathmatch), Living Daylights (Flag Tag), You Only Live Twice (Combate a muerte de dos vidas), Licencia para matar (Combate a muerte de un solo disparo) y, por supuesto, Golden Gun (Juego de armas).

Fantasy Princess Gun Game: 2933-9593-6272

Este hermoso escenario de castillo de fantasía parece sacado directamente de una película de Disney. Cuenta con un patio decorado con fuentes de agua, agujas que puedes escalar y fuegos artificiales explotando en el fondo mientras intentas llegar a 30 eliminaciones. No te distraigas con lo bien que se ve cuando estás cerca del final.

Sundown Showdown : 5043-5771-6731

La zona Western, que encantó a los fans, se eliminó lamentablemente en el Capítulo 2, Temporada 6 de Fortnite, pero aún puedes vivir tus fantasías de vaquero en el mapa Sundown Showdown. Este trepidante juego de armas incluye solo armas inspiradas en el lejano oeste, como el revólver y la escopeta de doble cañón, y la primera persona en obtener 15 eliminaciones gana.

Cómo cargar un mapa creativo en Fortnite

Usar un código de mapa creativo en Fortnite puede parecer confuso al principio, pero en realidad es bastante fácil. Puede hacerlo desde el menú principal o cuando ya esté en el modo Creativo. Simplemente sigue los sencillos pasos a continuación:

Carga Fortnite y entra en el modo creativo. Camina hasta cualquier grieta insular destacada. Mantén presionado el botón ‘Usar’ para que aparezca el menú de códigos. Escriba el código de la isla que deseas visitar. Camina directamente hacia la grieta para comenzar.

Hay una gran cantidad de mapas creativos creados por la comunidad y jugados por miles de jugadores.

Sin embargo, todos son increíblemente divertidos, así que asegúrate de probar todos los que salen en la lista de arriba. No olvides ver también nuestra lista de Los mejores códigos de Fortnite para mapas de escondite del Creativo.