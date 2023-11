Los mejores códigos de Fortnite para mapas de Red vs Blue del Creativo

Hay montones de mapas de Red vs Blue que abundan por el modo de juego Creativo de Fortnite y se están haciendo extremadamente populares entre la comunidad de jugadores. Así que antes de que te lances a la acción de los juegos de armas, aquí te contamos cuáles son los mejores.

Con Fortnite Creativo, los jugadores pueden construir sus propias islas en un entorno sandbox. Estas islas pueden ser cualquier cosa, desde mapas Deathrun hasta Gun Games, pasando por los divertidísimos Escondite. Con la ayuda del Editor Unreal para Fortnite (UEFN), el modo se ha convertido ahora en un metaverso rebosante de experiencias impresionantes influenciadas por muchos fenómenos de la cultura pop y otros juegos.

Red vs Blue, una exitosa serie web de principios de la década de 2000 que tenía lugar en el universo de Halo, es un ejemplo de las muchas inspiraciones de estas experiencias. El lanzamiento de la skin del Jefe Maestro en Fortnite en 2020 supuso el debut oficial de estos mapas Creativos, siendo Blood Gulch el primero de la categoría.

Desde entonces, Red vs Blue se ha convertido en un elemento básico de Fortnite Creativo, inspirándose en los tradicionales juegos de disparos en los que dos equipos, representados por los colores rojo y azul, luchan ferozmente en intensos combates. Diseñados pensando en el equilibrio y la competición, estos mapas pondrán a prueba tu temple y el de tu equipo.

Aunque un montón de estos mapas pueblan la fila Discover de Fortnite, hemos recopilado una lista de los principales Red vs Blue, junto con los códigos de isla aquí mismo.

Los mejores códigos de mapas Red vs Blue en Fortnite

Nombre Código Creador Klombo Rage Red vs Blue 8892-0718-3996 skavi Heroes Red vs Blue 3325-7439-3745 Superjoy Incredible Red vs Blue 1003-0152-1999 Danomitedan Red vs Blue Battle – Zero Build 2070-1156-4532 Team4lpha The Pit – Red vs Blue 8683-4941-1519 YouTube-RGHD Cosmic Clash – Red vs Blue 6650-4656-5638 FF_Studio

A continuación encontrarás más detalles sobre cada mapa, con información sobre sus características únicas, que te ayudarán a decidir cuál elegir.

Cada uno de ellos es fantástico, así que te recomendamos que los pruebes todos la próxima vez que te apetezca un poco de acción de Red vs Blue en Fortnite.

Klombo Rage Red vs Blue: 8892-0718-3996

¿Crees que sería genial volver a ver al simpático Klombo del capítulo 3? Pues el mapa Red vs Blue de Skavi pone a la bestia en Fortnite Creativo mientras dos equipos compiten entre sí. Aquí, tendréis que luchar por vuestra supervivencia mientras usáis el poder destructivo de Klombo para acabar con vuestros oponentes.

Heroes Red vs Blue: 3325-7439-3745

Heroes Red vs. Blue, desarrollado por Superjoy Studios of SypherPK, es una versión mejorada de los clásicos mapas deathmatch Red vs. Blue de Fortnite. En este mapa, los jugadores ganan puntos con cada eliminación y pueden usarlos para adquirir superpoderes, como el supersalto de Spider-man o la velocidad de Flash. Acaba con los oponentes y lleva a tu escuadrón a la victoria usando estos poderes.

Incredible Red vs Blue: 1003-0152-1999

Incredible Red vs Blue es un mapa de Fortnite Creativo que divide a los dos equipos de ambos bandos en Héroes y Villanos. El primer grupo puede causar el caos y el saqueo, mientras que el segundo puede salvar el día frustrando los malvados planes de sus enemigos. En este mapa de DanomiteDan, el ganador es el bando que sucumbe antes a la aniquilación del equipo contrario.

Red vs Blue Battle – Zero Build: 2070-1156-4532

¿Aún no sabes cómo construir y prefieres luchar sin ello? Para eso, puedes confiar en el mapa Zero Build Red vs. Blue de Team4lpha. Este mapa de Fortnite Creativo presenta furiosos tiroteos entre dos bandos. Las construcciones están deshabilitadas, y los jugadores deben usar las últimas herramientas de movilidad como la cuchilla cinética, el ariete cohete y más para llegar a la zona enemiga. Aun así, recibirás más daño cuanto más tiempo permanezcas en el territorio de tu oponente, algo similar a cualquier campo de batalla Red vs Blue.

The Pit – Red vs Blue: 8683-4941-1519

The Pit es un famoso mapa creativo de Fortnite que los jugadores utilizan para construir batallas debido a su gran extensión. Un creador llamado YouTube-RGHD lo ha modificado para convertirlo en un mapa Red vs Blue para un brutal combate a muerte por equipos, con un campo de batalla para que los jugadores se enfrenten entre sí. No es exactamente el clásico mapa Red vs Blue, pero es un giro caótico y creativo del juego clásico en Fortnite en el que todo vale.

Cosmic Clash – Red vs Blue: 6650-4656-5638

¿Te has cansado de la monotonía de los mapas estándar Red vs Blue? Entonces deberías probar el mapa Red vs Blue de FF_Studio. Te envía a ti y a tus enemigos al espacio para librar batallas épicas. Como puedes flotar y disparar a tus enemigos mientras estás en el aire en esta isla creada por el creador, la gravedad es mínima. Si quieres perfeccionar tus disparos de francotirador en el aire, que podrían ser útiles en un combate de Battle Royale, este mapa es ideal para entrenarte.