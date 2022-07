Dori en Genshin Impact: habilidades, build, artefactos y arma

Load More

Básicamente, se confirma que Dori se lanzará en Genshin Impact como parte de la actualización de la versión 3.0 del juego, justo cuando los jugadores comienzan a explorar Sumeru. No se ha fijado una fecha exacta, pero la fecha rumoreada es el 24 de agosto de 2022 .

Dori funcionará como un Support/Healer, en un tipo de configuración que no existe en estos momentos. Su habilidad elemental invoca un espíritu de lámpara que se conecta con el personaje activo en el campo, curando su salud y otorgándole energía elemental (ideal para cargar habilidades definitivas). También reparte daño Electro a los enemigos cercanos.

Si esperabas una cantidad infinita de personajes de Dendro después del lanzamiento de Sumeru, Dori no lo cumplirá. En cambio, el personaje de cuatro estrellas está configurado para ser un personaje Electro con Catalizador , de momento la única de la región que no es Dendro en el momento del lanzamiento. Sin embargo, sus habilidades siguen siendo bastante útiles según las filtraciones .

by María Pastoriza