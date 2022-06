Varka en Genshin Impact: toda la información sobre el posible personaje jugable

Load More

Si bien HoYoverse aún tiene que revelar las habilidades y el tipo de arma de Varka, se sabe que le enseñó a Razor cómo usar un mandoble. Esto ciertamente no confirma a Varka como portador del mismo tipo de arma, pero tendría sentido, especialmente dado su estatus como una de las personas más poderosas de Mondstadt.

Queda por ver a quién o qué está rastreando, pero Varka aún no ha aparecido en la historia del juego o en las misiones secundarias. A pesar de esto, varios personajes mencionan que Varka es alto e increíblemente fuerte, lo que sugiere que el Gran Maestro es un combatiente experimentado.

