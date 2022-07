Rockstar habla sobre la presión de superar las expectativas de los fans con GTA 6

A medida que aumenta el hype por GTA 6 Rockstar ha revelado cómo pretende ofrecer una experiencia con el título que “supere las expectativas de los jugadores”.

Llegados a este punto podemos afirmar que GTA 6 es uno de los juegos más esperados de toda la historia. Con tanta ansia viva por saber qué nos deparará el nuevo título de Rockstar internet no para de llenarse filtraciones y rumores.

Los desarrolladores del juego saben que tienen una misión muy importante y que llegar a las expectativas de la comunidad no es nada fácil. Por ello, han querido hablar directamente sobre lo que podremos esperar del nuevo título.

Rockstar Games busca superar las expectativas con GTA 6

Después de confirmar que los servicios para GTA Online y Red Dead Online comenzarán a reducirse, el equipo de Rockstar Games habló sobre el desarrollo de GTA 6.

“Durante los últimos años hemos estado movimiento constantemente más recursos de desarrollo hacia la próxima entrega en la serie de Grand Theft Auto”, explicaba Rockstar. “Entendemos más que nunca la necesidad de superar las expectativas de los jugadores para que este nuevo título sea lo mejor posible”.

Esta noticia llega meses después de que Rockstar anunciase oficialmente que GTA 6 estaba “desarrollándose”. Desde entonces hemos escuchado todo tipo de rumores, posibles fechas de salida y hasta el nombre que recibiría la nueva entrega. Sin embargo, Rockstar sigue sin actualizar con detalles oficiales.

No obstante, a no todas las comunidades les ha sentado igual de bien que Rockstar use recursos de otros juegos para centrarlos en GTA 6. La comunidad del Red Dead Online ha estallado al enterarse de que solo recibirían actualizaciones menores en los próximos meses.

Una decisión que muchos sienten que es una excusa más para sentenciar el juego a favor de GTA Online argumentando que la compañía tiene herramientas más que de sobra para hacer diferentes tareas al mismo tiempo.

Tendremos que esperar un poco más para ver si todas las decisiones que está tomando Rockstar Games actualmente hacen que GTA 6 sea el mejor juego de la historia.