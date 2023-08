Final de verano Superliga 2023: equipos, streaming y horario

La final de verano de Superliga de League of Legends 2023 enfrentará a Movistar Riders contra Bisons y te contamos todo lo que necesitas saber al respecto como el streaming, fecha y resultados de lo ocurrido.

Hay un dicho popular que dice que si no te gusta la Superliga no te gusta League of Legends. Y es que nunca se sabe por dónde va a salir la máxima competición española del juego.

La liga regular nos ha dado varias sorpresas a lo largo de la temporada. Bisons dominó por completo la escena mientras que Riders, Heretics y KOI estuvieron peleándose por el resto de puestos.

Sin embargo, en una jornada de auténtica locura, Riders consiguió la segunda posición mientras que Heretics tuvo que conformarse con la tercera. Y es que pedazo de playoffs hemos tenido.

En los octavos de final tanto el Barça quedó eliminado ante Giants y Los Heretics a manos de KOI. En los cuartos de final Bisons se comió a Riders y KOI dejó fuera a la histórica organización de Giants. Las semifinales estuvieron muy igualadas pero los jinetes consiguieron acabar con el sueño de KOI para tener la revancha contra Bisons en la gran final.

Esto es todo lo que tienes que saber para ver la final de verano de Superliga de League of Legends 2023.

Cómo ver el streaming de Superliga de League of Legends

La gran final tendrá lugar el sábado 12 de agosto en Barcelona y se podrá ver en el canal oficial de la LVP. A pesar de que la final no empezará hasta las 18:00 horas, a las 16:00 contaremos con un showmatch entre Factor K y Barça Esports.

Final de verano de Superliga de League of Legends: ¿Bisons o Movistar Riders?

Hace mucho tiempo que no tenemos un equipo que reine en la Superliga. Los tiempos de Giants y MAD Lions arrasando en cada final quedaron atrás. Heretics intentó retomar el relevo pero cayó en primavera. Asimismo, al quedarse fuera de la final de verano, le da opciones a Riders de volver a levantar el título.

No obstante, Bisons se ha hecho una temporada de auténtica locura y en la final de Barcelona intentará redimirse por la final de primavera de Superliga de 2022.

Hora Resultado (Bo5) 18:00 – vs –

Ambos conjuntos vienen muy fuertes y es que cualquier cosa puede ocurrir. ¿Quién se alzará ganador?