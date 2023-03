Playoffs de Superliga de League of Legends 2023: Heretics llega a la final del split de primavera

Para que no te pierdas ningún detalle de los playoffs del split de primavera de la Superliga de League of Legends te traemos todo lo que necesitas saber como los equipos, resultados y calendario de la competición.

Se nota, se siente, los playoffs de Superliga de League of Legends están presentes. Aunque parezca mentira el final del split de primavera de la competición española ya está llegando a su fin.

Lo que comenzó con una liga completamente caótica ha terminado dándonos resultados inesperados con cambios en los rosters y equipos infravalorados llegando a la tabla alta de la competición.

Como dice un refrán LoLero “si no te gusta la Superliga no te gusta el League of Legends” y es que todo puede pasar en la máxima competición española del juego. Aún más si el preciado trofeo de la competición está en juego.

BorjaB para LVP ¿Volverá Heretics a alzarse campeón?

Playoffs de Superliga – Split de primavera 2023: todo lo que necesitas saber

Si has estado desconectado a lo largo de los últimos meses tienes que saber que Rebels Gaming terminó primero en la fase regular tras una derrota de infarto por parte de Los Heretics el último día de competición a manos de Riders.

Por segundo año consecutivo, Giants se quedó fuera de los playoffs junto a KOI, Guasones y UCAM Tokiers.

De esta forma, Fnatic TQ, Barça Esports, Movistar Riders, Bisons, Rebels y Los Heretics se verán las caras para ver quién se alzará ganador el 1 de abril en Zaragoza en jornadas al mejor de cinco.

Ronda 1 – Playoffs de primavera de Superliga

1º día – 14 de marzo: FNTQ vs Bisons

Desde los cambios en el roster de Fnatic TQ donde Oscarinin y Advienne subían al primer equipo de la LEC mientras que Sven y Rhuckz se incorporaban al equipo de Superliga, el conjunto venía volando.

Bisons intentó por todos los medios repetir los playoffs de primavera de 2022, pero no les salía nada de lo que proponía, ni siquiera con su LoL Champán.

Sus rivales parecían que les podían leer a la perfección y cada jugaba que intentaban terminaba desmoronada con un combo del rival. Da igual que la partida empezase ganándola el conjunto bilbaíno que los de Madrid encontraban la forma de remontarla.

A pesar de que el segundo y tercer mapa fueron los más igualados, los bisontes no pudieron con la fuerza del rival terminando la serie 3-0 para los quesos.

Hora (peninsular española) Encuentro 18:00 FNTQ 3-0 BSO

2º día – 15 de marzo: Barça vs Riders

Movistar Riders llegaba como uno de los grandes favoritos después de haber conquistado el top 3 en la fase regular y quitarle el primer puesto a Los Heretics. Sin embargo, el Barça no se lo iba a dejar tan fácil.

A pesar de que la primera partida estaba bastante igualada, Riders dio un paso en falso que aprovechó el conjunto catalán para imponerse a los jinetes. Tras ello, solo tuvo que sacar el buffo del Nashor para poner el marcador a su favor.

La segunda partida estaba completamente al favor del Barça. El equipo iba volando, pero Movistar Riders sacó su carta trampa y poco a poco fue aprovechando cualquier error de posicionamiento de sus rivales. Pico y pala pudieron remontar la partida poniendo el empate en el marcador.

A partir de esta victoria, los jinetes despertaron y consiguieron la tercera partida forzando a que todo se jugase a un último mapa.

El encuentro estuvo llenísimo de acción desde los primeros momentos. El Barça cazaba a su rival siempre que podía y parecía que nos iríamos a un quinto encuentro. Sin embargo, y una vez más, los jinetes comenzaron a aprovecharse de las malas decisiones de su rival que terminaron dándoles la victoria y avanzar de fase.

Hora (peninsular española) Encuentro 18:00 BRS 1-3 MRS

Ronda 2 – Playoffs de primavera de Superliga

3º día – 16 de marzo: Los Heretics vs Rebels Gaming

Para muchos Los Heretics contra Rebels Gaming era una final anticipada. Los dos mejores conjuntos de la liga se veían al comienzo de la segunda ronda lo que significaba que tendríamos espectáculo. Y madre mía cómo comenzó.

A pesar de que en la primera partida los herejes tuvieron un early impacable, los rebeldes no lo iban a dejar tan fácil. A partir de la mitad de la partida, sus picks comenzaron a tener mucha fuerza haciendo imposible que la composición de los Heretics pudiese atacar a los carrys enemigos. Con una fortaleza tan grande, Rebels puso el 1-0 en la serie.

En la segunda partida parecía que los rebeldes la volverían a cerrar a su favor. Sin embargo, los gym bros resistieron y Flakked con Draaaaven tornó la balanza para ellos.

A partir de ahí, los herejes salieron en la tercera partida arrollando como un camión castigando severamente al carril de medio. Aunque hubo varios momentos donde parecía que los rebeldes podían remontar los actuales campeones sentenciaron la partida.

En la cuarta partida fue un auténtico espectáculo por parte de Heretics. Aunque el MVP se lo terminó llevando Flakked, los cinco jugadores del conjunto jugaron de forma impecable. No solo atacaban a las partes más fuertes de sus rivales sino que también fueron ahogándolos cada vez que tenían ocasión.Tras dejar varias peleas a su favor ante un Rebels durísimo, Heretics se convertía en el primer finalista de los playoffs del split de primavera de Superliga de League of Legends.

Asimismo, los de Gevous son el primer conjunto español en clasificarse para el EMEA Masters.

Hora (peninsular española) Encuentro 18:00 HRTS 3-1 RBLS

4º día – 21 de marzo: Fnatic TQ vs Movistar Riders

Hora (peninsular española) Encuentro 18:00 FNTQ vs MRS

Ronda 3 – Playoffs de primavera de Superliga

5º día – 23 de marzo: Rebels vs –

Hora (peninsular española) Encuentro 18:00 RBLS vs –

Ronda 4 – Playoffs de primavera de Superliga

6º días de playoffs – 1 de abril – Zaragoza: Los Heretics vs –

Hora (peninsular española) Encuentro 18:00 HRTS vs –

Rosters de los equipos