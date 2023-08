Briar en League of Legends: habilidades, fecha de lanzamiento, lore y más

Esconded bien vuestros cuellos porque Briar llega a League of Legends con un aspecto único y una sed de sangre difícil de saciar. Esto es todo lo que tienes que saber de ella como habilidades, lore, fecha de lanzamiento en el juego y consejos para jugar con ella.

A lo largo de las últimas semanas, League of Legends nos había estado dando indicios de que una nueva campeona llegaría al juego. Después de varios teasers y de pistas por parte de los creadores de contenido por fin ha desvelado al completo a Briar.

Esta nueva campeona está pensada para jugar en la posición de jungla dentro del mapa y vendrá dispuesta a darle un toque tétrico allá por donde vaya.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Esto es todo lo que tienes que saber sobre Briar en League of Legends.

Contenido

Habilidades de Briar en League of Legends

Briar está pensada para el rol de la jungla con subrol en la línea de top.

Pasiva – Maldición carmesí

Obtiene curación adicional según la vida que le falte. Además, sus ataques y habilidades aplican acumulaciones de sangrado durante un breve periodo de tiempo.

El sangrado inflige daño físico según la cantidad de acumulaciones y cura a Briar un porcentaje del daño premitigado. Briar no tiene regeneración de vida básica y sus habilidades le cuestan vida.



Q – A la yugular

Briar se abalanza contra su objetivo, lo aturde durante un breve periodo, le inflige daño físico y reduce su armadura. Briar dejará de priorizar a campeones si lanza esta habilidad contra un súbdito o monstruo durante Frenesí sanguinario.

W – Frenesí de sangre/Otro mordisquito

Salta a una ubicación y entra en un estado de Frenesí sanguinario, provocándose a sí misma para atacar al enemigo más cercano. Mientras dure Frenesí sanguinario, obtiene velocidad de ataque y velocidad de movimiento.

Sus ataques infligen daño físico en torno al objetivo principal. Puede reactivar esta habilidad para potenciar su siguiente ataque. Inflige daño físico según la vida que le falte y se cura un gran porcentaje del daño infligido.

E – Alarido escalofriante

Inicio de la carga: Briar se deshace de Frenesí sanguinario y reúne energía, lo que reduce el daño que recibe y recupera vida.

Lanzamiento: emite un alarido que inflige daño según el tiempo de carga y ralentiza durante un breve periodo. Con la carga al máximo, el alarido empuja, lo que inflige daño adicional a los enemigos golpeados que choquen contra un muro y los aturde

R – Final sangriento

Briar lanza un hemolito y salta hasta la ubicación del primer campeón golpeado, lo que lo marca y lo convierte en su presa. Al aterrizar, inflige una gran cantidad de daño físico a quienes haya cerca y hace que los enemigos huyan.

Entra en un Frenesí sanguinario potenciado y persigue a su presa hasta que uno de los dos muera. Durante dicho periodo, obtiene armadura, resistencia mágica y velocidad de movimiento adicional.

Consejos y sinergias de Briar en League of Legends

Durante nuestra mesa redonda con los rioters encargados de la campeona hubo varios aspectos que destacaron: no perder el control.

Su estilo de juego es muy rápido y debemos de estar muy pendientes de cuándo y en qué orden lanzamos nuestras habilidades. Si lo lanzamos antes de lo que deberemos nos quedaremos vendidísimos y el enemigo podrá aprovechar para penalizarnos por nuestro error. Olvídate de lanzar habilidades al tuntún.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Evidentemente, la campeona es bastante más difícil de lo que aparenta en un primer momento por lo que tendremos que dedicarle algo de ganas (y mucha paciencia) si queremos que se nos dé bien.

Riot Games

Para hacerle frente a Briar en League of Legends lo mejor será el CC y los campeones tanque. Con lo primero nos aseguramos que no puede moverse y con lo segundo es debido a que Briar no puede acabar con ellos de un plumazo.

Regístrate para acceder a esta función Modo Ad-lite | Modo Oscuro | Ofertas en juegos, TV y películas, y tecnología Email Registrarse

Respecto a las sinergias, la nueva campeona tiene muy buena afinidad con campeones de definitivas globales que puedan seguirle el ritmo. Campeones como Shen o Twisted Fate son idóneos como compañeros. Asimismo, los enchanters de curación como Soraka harán que nuestra partida sea muchísimo más fácil.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Asimismo, la campeona es bastante más difícil de lo que aparenta en un primer momento, por lo que deberemos de echarle paciencia y algo de ganas.

Lore de Briar: ¿Quién es dentro del universo?

Riot Games explica que Briar es un experimento fallido de la Rosa Negra de Noxus. No se acuerda de nada de su época de cuándo estaba viva y tiene una idea muy diferente de lo que son los amigos y de lo que es la comida.

“La Rosa Negra creó a Briar con hemomancia (es decir, magia de sangre) para convertirla en un arma viviente. Obtiene su energía de la sangre, y la verdad es que le encanta…“, explica Kenny “Karnifexlol” Cameron, escritor editorial de Riot. “La Rosa Negra le otorgó una consciencia para que pudiese comprender y seguir sus órdenes, pero cometió un error. Mantuvo a Briar en un estado de frenesí para que matase a sus objetivos. Sentía una furia sanguinaria constante. En dicho estado, la inteligencia y el vocabulario de Briar se reducían“.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Riot Games

“La enviaron únicamente a dos misiones y en ambas ocasiones no cumplió con las expectativas de la Rosa Negra porque no logró controlarse“, añade Max “TwoWeevils” Folkman. “El problema fue que acabó matando a demasiada gente. Por lo tanto, Briar sabe que es un experimento fallido, y eso es parte de su carga. Está buscándose a sí misma“.

“La Rosa Negra le puso una picota mientras decidía cuál sería su siguiente objetivo. Tras fracasar en esa misión también, las fuerzas de Swain la capturaron y confinaron en una celda de unas instalaciones de contención con la picota puesta. Este dispositivo se mantenía cerrado gracias a un hemolito, una gema con propiedades mágicas que ayuda a refrenar a Briar y centra su mente. La idea era que la picota se convirtiese en un accesorio permanente tras confinarla en su celda. Sin embargo, tras un tiempo, Briar descubrió cómo aflojar el hemolito y librarse de sus grilletes. Por suerte para quienes la rodean, a Briar le encanta la claridad mental que le aporta la picota“.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

¿Cuándo saldrá Briar en League of Legends?

La campeona aparecerá primero en el PBE, el servidor de prueba del juego, lo que significa que no estará entre nosotros hasta el parche 13.18.

¡Estad atentos!