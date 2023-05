Cómo conseguir esencia azul en League of Legends y cómo usarla

Las esencias azules son la moneda por excelencia en League of Legends. Con ellas podremos comprar campeones, páginas de runas y mucho más. Si no tienes muy claro cómo conseguirlas y cómo conseguir más te contamos todo lo que necesitas saber sobre ellas.

Las esencias azules (EA) son las sucesoras de los míticos puntos de influencia (IP) en League of Legends. Es la moneda básica debido a que la necesitaremos para muchas partes del juego sin importar si acabas de empezar a jugar o si eres un jugador veterano.

Si estás teniendo problemas para conseguir esencias azules te traemos esta guía para enseñarte las mejores formas de conseguirlo, así como la mejor manera de utilizarlo. ¿Quieres saber cómo obtener más esencia naranja? Échale un vistazo aquí.

Cómo conseguir esencia azul en League of Legends

Si queremos conseguir la esencia azul en League of Legends tenemos varias formas:

Jugando partidas

Jugar partidas es la mejor vía para conseguir EA

La vía más fácil y más rápida de conseguir esencia azul es jugando partidas. Además, cada vez que subamos de nivel conseguiremos EA al abrir cápsulas. Asimismo, si conseguimos la misión de la primera victoria del día también conseguiremos un buen número de ellas.

Conseguir esencia azul con el sistema Hextech

¿Tienes ya al campeón? Desencanta el fragmento y hazte con las esencias

Otras de las maneras en la que podemos obtenerla es en el sistema Hextech. En la pestaña de botín podemos conseguirla desencantando fragmentos de campeón o en las cápsulas que nos den.

No obstante, hay que tener en cuenta que los fragmentos no dan campeones que no tenemos e incluso podemos usarlo para subir la maestría de nuestro main desde la beta.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Participando en eventos

Las misiones de eventos son la mejor forma de conseguirlas

Normalmente cuando hay un evento nuevo en League of Legends hay varias misiones que nos recompensan con esencias azules. Asimismo, muchas veces con las monedas del propio evento que nos sobran podemos obtener un puñado de ellas para ir acumulando.

Drops de Twitch

Entra en lolesports para conseguir drops en la temporada competitiva

Si vemos las máximas competiciones en Twitch como los Worlds o LEC nos irán recompensando con esencias azules. Para ello, solo tenemos que ver los encuentros a través del portal web oficial.

¿En qué uso las esencias azules?

Hay muchísimas formas de gastar las esencias azules que vayamos acumulando.

Comprando campeones: Si queremos tener campeones en nuestra cuenta tendremos que gastar las esencias azules. Según la temporada en la que salió nos costará más o menos esencias. Asimismo, si tenemos el fragmento del campeón es una buena forma de ahorrarlas.

Si queremos tener campeones en nuestra cuenta tendremos que gastar las esencias azules. Según la temporada en la que salió nos costará más o menos esencias. Asimismo, si tenemos el fragmento del campeón es una buena forma de ahorrarlas. Páginas de runas: Aunque ya no es tan necesario como era en el pasado, podemos conseguir las páginas de runas por si no queremos estar reciclando siempre la misma.

Aunque ya no es tan necesario como era en el pasado, podemos conseguir las páginas de runas por si no queremos estar reciclando siempre la misma. Maestría de campeón: ¿Queremos chulear de maestría de campeón? Pues necesitamos esencias azules. Según si queremos subir a nuestro personaje al nivel 6 o 7 tendremos que usar más o menos.

¿Queremos chulear de maestría de campeón? Pues necesitamos esencias azules. Según si queremos subir a nuestro personaje al nivel 6 o 7 tendremos que usar más o menos. Chromas en el Emporio de las Esencias: Cada seis meses Riot Games lanza el emporio de las esencias. En ella podemos conseguir chromas e iconos con esencias azules. Ideal si tenemos muchísima guardada.

Cada seis meses Riot Games lanza el emporio de las esencias. En ella podemos conseguir chromas e iconos con esencias azules. Ideal si tenemos muchísima guardada. Cambiar nuestro nombre de invocador: Si ya te has cansado de tu nombre dentro de la Grieta del Invocador podemos hacerlo con esencia. Asimismo, podremos hacerlo tantas veces queramos en la temporada siempre y cuando no esté pillado.

Si quieres chulear de maestría necesitarías esencias azules

Hasta aquí todo lo que necesitas saber de las esencias. ¿En qué lo gastarás?