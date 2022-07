Cómo wardear en League of Legends: guía básica de visión para mejorar en las partidas

¿Quieres saber cómo mejorar wardeando en League of Legends? Pues te traemos esta guía con todos los detalles para ayudarte a entender la visión dentro del juego.

A medida que vamos subiendo de rango dentro de League of Legends nos damos cuenta lo importante que es wards dentro del juego. De esta manera sabremos cuándo nos van a hacer un gank o simplemente si hay un enemigo esperándonos.

Sin importar si somos jungla o si somos apoyo, poner wards por el mapa es clave. Sin embargo, saber cuándo hacerlo o en qué parte de la Grieta del Invocador hacerlo es casi un prueba y error. Para ahorrarte tiempo y ayudarte, te traemos esta guía con consejos.

¿Qué es “wardear” en League of Legends?

En esencia, wardear es controlar a través de la visión el campo de batalla. La mayor parte del territorio enemigo está en negro envuelto en la llamada niebla de guerra.

Al usar un Ward o guardián de visión tenemos una pequeña zona de visión del territorio donde lo pongamos. Es decir, podremos ver a los enemigos cuando pasen en determinada zona.

¿Solo los apoyos deben de wardear?

A pesar de que los apoyos en League of Legends son los que tienen el objeto de visión no tienen que ser los únicos que desempeñen dicha labor. Todos los jugadores deben de wardear en League of Legends, y es vital para la fase de calles e incluso para el late game.

¿Cuántos wards hay en League of Legends?

En total hay cuatro tipos diferentes de guardianes de visión en League of Legends. Cada uno de los cuales hace cosas diferentes e incluso hay algunos que solo encontraremos en las ramas de runas.

Guardián de visión

Disponible al nivel

¿Cuántos podemos comprar?

¿Qué hace?

Se recomienda para el rol de Guardián de visión 1 1 (excepto los objetos de apoyo) Nos da una zona de visión hasta que se destruye o acaba. Es invisible. Todos los roles Guardián de control

1 2 Nos da una zona de visión hasta que se destruye o acaba. Es visible Top, medio y apoyo Lente del Oráculo

1 1 Al activarlo podremos ver los guardianes enemigos así como trampas. Jungla y apoyo Visión lejana modificada

9 1 Revela una zona y coloca un gurdián visible y vulnerable a 4000 unidades de distancia. Top, medio, ADC Guardián zombi

Runa de dominación 1 Al eliminar guardianes enemigos emerjen guardianes aliados visibles Depende de la build Poro fantasmal

Runa de dominación 1 Cuando nuestros guardianes desaparecen dejan un poro fantasmal que otorgan visión. Los campeones enemigos espantarán al poro. Depende de la build

Wardear al principio de la partida

Gran parte de los primeros compases de la partida se centra en la protección, esencialmente porque los junglas buscarán hacer un gank. Esto hace que tener un buen control de la visión sea crucial.

No obstante, te recomendamos que no pongas ningún guardián de visión antes del minuto 01:25 ya que nos darán bastante poca información. No obstante, si crees que puede el enemigo invadir nuestra zona no dudes en wardear el arbusto del río.

Rol ¿Dónde wardear? Top El arbusto del río, a mitad del río o bien en el tribush para ver si el enemigo llega desde la jungla. Jungla La jungla enemiga, el río y los arbustos cercanos a las líneas aliadas que no haya ward. No olvides de hacerte el cangrejo y dejar un guardián de control en el Heraldo o en el Dragón. Medio Intenta wardear siempre en el lado donde estés farmenado. Asimismo, no dudes en wardear el río o cerca del campamento de los picuchillos enemigo. Si vas a hacer roaming, puedes colocar un ward en mitad de la línea para saber qué hace el medio rival. ADC Usa tu ward para el arbusto del río o bien los arbustos que están en la línea. Cuando vayas a base no olvides comprar el guardián de control y colocarlo en el arbusto que da a la jungla. También intenta wardear en o cerca del dragón por posible visita del jungla rival. Apoyo Usa los wards para conseguir la mayor información posible del enemigo. Es decir, no dudes en wardear en mitad del río o incluso en zonas claves de la jungla enemiga. Por supuesto, los arbustos de la línea te dirán si hay un enemigo esperando. Asimismo, wardea en o cerca del dragón por posible visita del jungla rival.

Wardear a final de la partida

Una vez la fase de calles se rompa es el momento de movernos por el mapa para conseguir objetivos y torres. Debido a ello es muy importante tener controlado al rival.

Si vamos por delante en la partida pon guardianes de visión por la jungla enemiga, así como cerca de objetivos principales como el Barón o los dragones. Intenta hacerlo cuando el temporizador comience la cuenta atrás desde el segundo 30. Si tienes el oráculo úsalo para eliminar la visión enemiga.

Si vamos un poco regulichi en la partida es importante wardear nuestra jungla y cerca de nuestra base. De lo contrario, es bastante seguro que nos hagan una emboscada. Intenta posicionarlo siempre en la entrada de la jungla o cerca de campamentos.