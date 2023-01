¿Qué es el PBE de League of Legends y cómo descargarlo?

Si no paras de escuchar de hablar del PBE dentro de League of Legends pero no sabes que es te explicamos todo lo que tienes que saber sobre este servidor del juego tan importante así el cómo descargarnos el cliente.

A lo largo de los 13 años de historia de League of Legends hemos tenido todo tipos de cambio dentro del juego. Unos han sido más sonados que otros como fue el caso del Incensario Ardiente o los Colosos con Mordekaiser usando el alma de la Dragona como acompañante.

Aunque parezca que son modificaciones que no tienen pies ni cabeza, antes de que lleguen en cada nuevo parche se prueban en un servidor especial llamado PBE. Ahí los jugadores podemos probar todos los cambios antes de que se introduzcan dentro del juego, y para que no te pierdas ni un detalle te contamos todo sobre él.

Todo lo que necesitas saber sobre el PBE de League of Legends

Blitzcrank y Amumu de sutura se quedaron en el PBE de League of Legends

Como os hemos contado más arriba, el PBE es un servidor especial dentro de League of Legends que se utiliza para probar todos los cambios que se quieren introducir en el juego a través de los parches.

En él podemos ver antes de tiempo tantos los nerfeos y buffos a los campeones como las nuevas skins y mods de juego del título.

No obstante, no todos los cambios que se prueban dentro del PBE terminan llegando al parche final. Algunas veces los programadores lo usan para probar una serie de elementos un poco alocados para ver cómo se desarrollan dentro del juego.

Del mismo modo, también ha pasado que han incluido skins que después no se han lanzado. Fue el caso de Blitzcrank y Amumu caos de sutura.

Asimismo, al ser un entorno de pruebas los servidores no son igual de sólidos que los del juego normal y es fracuente encontrarnos bugs, errores y mucho ping.

¿Cómo podemos descargarnos el PBE de League of Legends?

Descargarnos el PBE de League of Legends es muy fácil

Para poder utilizar el PBE debemos de tener una cuenta que nunca antes haya tenido ninguna suspensión así como tener nivel de honor 3 o superior en dicha cuenta.

Si cumplimos los requisitos solo tendremos que crearnos una cuenta en el PBE y después descargar el cliente. Todo ello podemos hacerlo desde esta página.

Los desarrolladores siempre agradecen a la comunidad su participación dentro del PBE de League of Legends debido a que es la única forma que tienen de detectar errores y saber qué funciona y qué no dentro del juego.

¿Por qué siguen existiendo errores dentro del juego?

A pesar de que el PBE es el entorno de pruebas de League of Legends la cantidad de usuarios activos que tiene es bastante inferior a la cantidad de usuarios que juegan en el cliente oficial del juego.

El PBE ayuda a prevenir meteduras de pata

Por ello, a pesar de haber probado un objeto o un campeón miles de veces, nunca se sabe su verdadero impacto hasta que no llega al servidor oficial. Es por ello que muchas veces al salir un campeón los desarrolladores tienen que meterles un bugfix de emergencia para bajarle su poder o darle un poquito de amor.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber sobre el PBE.