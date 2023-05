League of Legends anuncia que los jugadores con ban no podrán jugar rankeds

Riot Games ha anunciado que los jugadores que reciban ban por toxicidad o algún comportamiento anti deportivo no podrán acceder a las rankeds en League of Legends.

En el último blog de desarrollo de League of Legends, el equipo del juego ha anunciado nuevas medidas contra los jugadores más tóxicos dentro del juego. Las nuevas medidas afectarán tanto a los jugadores que sean baneados como los que ya han sido baneados en el pasado.

De esta forma, Riot Games espera poder atacar con un poco más de fuerza todos los comportamientos tóxicos que se pueden encontrar en las rankeds de League of Legends.

Sufrir un ban en League of Legends nos dejará fuera de las rankeds

En el blog, Riot anuncia que la medida llegará en los próximos meses y que su trabajo no se quedará solo en esta restricción. Los jugadores que se salten las normas de juego directamente no podrán acceder a las rankeds dentro de League of Legends.

Los desarrolladores lo dejan muy claro en la propia publicación: “durante los próximos meses, prohibiremos participar en las clasificatorias a quienes hayan sido penalizados por nuestros sistemas”.

Riot Games

“Esto significa que, si se os penaliza por comportaros de manera inapropiada (sacrificio intencionado, múltiples abandonos, abuso grave del chat, etc.), se os impedirá acceder a la cola clasificatoria y tendréis que jugar en otras colas para volver a desbloquear las clasificatorias”.

Asimismo, los jugadores que han recibido un ban en League of Legends de forma previa también recibirán la restricción de las rankeds:

“Estas restricciones se sumarán a todas las penalizaciones preexistentes, por lo que quienes se comporten de forma inapropiada con frecuencia podrán recibir bloqueos que les impedirán jugar partidas durante un determinado periodo de tiempo”.

Como viene siendo habitual en las medidas que adopta Riot Games, el equipo estará monitorizará hasta qué punto funciona este tipo de castigos. Asimismo, quieren evitar que este tipo de actitudes aumenten por lo que, una vez regularizado este tipo de castigos, llevarán el modelo al resto de colas para evitar de que aumenten también en los otros modos de juego.

Nada más salir la noticia la comunidad de League of Legends ha aplaudido la decisión de Riot Games. Aun así, tendremos que esperar para ver cómo reduce el comportamiento tóxico dentro de las rankeds del juego.