League of Legends modo Arena 2v2 explicado: aumentos, fases, nuevos objetos y más

El evento Luchadores de almas llegará a League of Legends con el parche 13.14 y con él llegará el esperadísimo nuevo modo de evento Arena. Este modo 2v2 nos trae un montón de novedades que hará que los putiasos lluevan por todos lados. Y es que esto es todo lo que tienes que saber al respecto.

La comunidad de League of Legends llevaba tiempo pidiéndole a papi Riot Games un nuevo modo de juego. Y es que, tras una larguísima espera, por fin nos han desvelado Arena.

Este modo de juego nos hace enfrentarnos por parejas con otras tres y gana la última que queda en pie. Si sois veteranos en el juego lo más probable es que os recuerde al modo de Proyecto que se lanzó varias temporadas mezclado con el Nexus Blitz.

El artículo continúa después del anuncio.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre el modo Arena de League of Legends.

Riot Games ¿Estáis preparados?

Modo Arena en League of Legends: ¿cómo funciona?

Como nos cuentan en el blog de desarrollador, en el juego nos enfrentan cuatro parejas de dos personas. Al más puro estilo battle royale nos enfrentaremos entre nosotros para saber quién es el último que queda en pie.

A lo largo de la partida pasaremos por las siguientes fases:

1ª fase: podremos hacer dúo con un amigo o bien nos emparejarán con alguien de forma aleatoria

podremos hacer dúo con un amigo o bien nos emparejarán con alguien de forma aleatoria 2ª fase: todo el mundo podemos bloquear un campeón para después llevar a cabo una selección a ciegas y veremos qué ha seleccionado los rivales. Eso sí, no habrá ni runas ni hechizos de invocador

todo el mundo podemos bloquear un campeón para después llevar a cabo una selección a ciegas y veremos qué ha seleccionado los rivales. Eso sí, no habrá ni runas ni hechizos de invocador 3ª fase: cada partida se dividirá en múltiples rondas. Cada una de ellas cuenta con su fase de compra y de combate. En la primera escogeremos nuestro aumento o recibiremos oro para comprar objetos. En la segunda es cuando empiezan los putiasos. Si ganamos nuestra vida no variará pero si nos derrotan perderemos vida. Entre medias tendremos diferentes cameos de diferentes personajes que se pasarán para tocarnos las narices. De esta forma veremos las [R] de Lux por el mapa o las cajitas de Shaco. Si acabamos entre los dos mejores equipos progresaremos en la clasificación de Madera a Gladiador (véase más abajo).

cada partida se dividirá en múltiples rondas. Cada una de ellas cuenta con su fase de compra y de combate. En la primera escogeremos nuestro aumento o recibiremos oro para comprar objetos. En la segunda es cuando empiezan los putiasos. 4ª fase: si eliminan a nuestro equipo podremos volver a meternos en cola.

Arena, un battle royale pero al más puro estilo League of Legends

En la charla de presentación de Riot Games a la que Dexerto tuvo acceso, el equipo de desarrolladores nos explicó que querían un modo de juego completamente diferente donde pudiésemos probar builds y composiciones diferentes a las que estábamos acostumbrados en la clásica Grieta del Invocador.

El artículo continúa después del anuncio.

Con el modo de juego quieren que la comunidad experimentemos lo que queramos y que vayamos mucho más allá que estar limitados al meta o al macro/micro game. Asimismo, nos da una opción mucho más rápida que el ARAM para que estemos con amigos y compitamos de una forma totalmente diferente.

Eso sí, de momento todos los campeones están disponibles y no hay planes de vetar a ninguno. A pesar de ello, depende de cómo evolucione el modo de juego el equipo decidirá llevar a cabo cambios.

Del mismo modo, antes de incluirlo como un modo de juego más, el equipo quiere asegurarse de que es un modo exitoso entre la base de jugadores. Por ello, si la comunidad le da amorcito se plantearán introducirlo como un modo más de League of Legends.

El artículo continúa después del anuncio.

Nada de runas ni hechizos de invocador, solo realidad aumentada

Riot Games

En el modo Arena de League of Legends no tendremos ni runas ni hechizos de invocador. Esto es debido a la incompatibilidad de las mismas con el ritmo frenético del modo de juego o bien porque no terminaban de encajar bien. Imaginaos este modo de juego con extenuar…

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

A cambio se ha introducido la realidad aumentada inspirado en el TFT. En determinadas fases de compra, en vez de recibir oro, escogeremos entre tres aumentos que nos darán habilidades. Estos se dividirán en plata, oro y prismático.

Las mejoras nos darán enfriamientos, un Zhonya travieso, velocidad e incluso críticos en nuestras habilidades. El equipo se ha centrado en crearlas para que se adapten a la mayoría de campeones y obligando a que nos adaptemos a ellos.

El artículo continúa después del anuncio.

Nuevos objetos en el modo Arena de League of Legends: los zumos

Riot Games

El equipo nos recomienda que empecemos con los objetos iniciales y tras ello recibiremos 3 000 de oro en cada fase de compra. A diferencia del modo clásico, aquí nos tendremos que comprar los objetos completos. Es decir, que no habrá recetas para los objetos evitando la bola de nieve.

Al mismo tiempo, asesinar a campeones nos dará 350 de oro y con el dinero podremos comprarnos “los zumos” que solo duran una ronda y nos dan mejoras a corto plazo. Ideal para campeones de early. Aun así, también vale la pena aguantar el oro para comprar un objeto más ante que el resto.

El artículo continúa después del anuncio.

Diferentes mapas y un sistema clasificatorio en el modo Arena de League of Legends

Paralelamente, tendremos cuatro escenarios muy diferentes entre sí que nos pondrán ante nuevos retos para obligarnos a pelear con el resto de equipos:

Riot Games Arena de invierno

Asimismo, si sois de los que os mola competir estás de enhorabuena porque el modo Arena en League of Legends cuenta con su propio modo clasificatorio que es el siguiente:

Madera

Bronce

Plata

Oro

Gladiador Obtendremos puntos si acabamos entre los dos mejores y los perderemos si acabamos entre los dos peores. No obstante, tendremos una mecánica de protección contra derrotas en las primeras cinco partidas. Es decir, solo podremos ganar puntos cuando la juguemos