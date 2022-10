Con una pasión por los videojuegos que le viene desde pequeñito, Ander lleva años escribiendo sobre videojuegos y deportes electrónicos en algunos de los medios más grandes de habla hispana. Cuando no está redactando en Dexerto podéis encontrarle cazando monstruos en algún juego de la saga Monster Hunter. Si queréis hablar con él, podéis mandarle un correo a [email protected]

No es fácil jugar ADC con tantos peligros esperándonos para hacernos desaparecer en un combo, por ello, te traemos los mejores campeones tiradores de League of Legends para que arrases en cada una de tus partidas. Además, te contamos las mejores build y runas para que no te pierdas nada.

A pesar de los débiles que son los ADC en League of Legends si sabes posicionarte bien y conseguir un buen farm puedes llegar a cambiar por completo las peleas de equipo. Con tantos campeones disponibles sabemos que puede ser un poco abrumador, así que os lo hemos simplificado para que vayáis a tiro hecho en el parche 12.18.

Recordad que podéis comprobar las listas de top, jungla, medio y apoyo por si queréis probar otras posiciones. Además, todos los datos están recogidos del portal web Mobalytics.

Mejores campeones para ADC en League of Legends en el parche 12.18

Miss Fortune

Riot Games La fortuna no sonríe a los necios

Miss Fortune es una de las tiradoras por excelencia dentro de League of Legeds. No obstante, parece que nunca pasa de moda gracias a su perfecto equilibrio entre hostigamiento y daño.

A pesar de que es bastante blandita y tiene muy poca movilidad, su punto fuerte es la cantidad de poke que tiene tanto en fase de líneas como en las peleas de equipo, sobre todo, gracias a su [E]. Además, es muy fácil de farmear con ella y su [R] hará que los enemigos desaparezcan en un abrir y cerrar de ojos.

Eso sí, ten cuidado al posicionarte y no dudes en usar la [Q] en los enemigos siempre que estén muy juntitos.

Para las runas precisión e inspiración para tener sustain en la fase de calles.

Precisión: Ataque intensificado + 3 + 3 + 1

Inspiración: 2+3+0

En cuanto a los objetos Verdugo de Krakens y Recaudadora para asegurarnos de que nadie se escapa. A continuación, Filo infinito y Saguinaria para tener robo de vida.

Habilidades:

Nivel 3: [Q] > [W] > [E]

Prioridad: [Q] > [W] > [E]

Jhin

Riot Games Jhin será un monstruo en late game

Aunque pueda frustrar el depender de la recarga del arma, el daño casi absurdo de este campeón es lo convierte en uno de los mejores ADC. Controla tu posicionamiento en el mapa e intenta siempre con la [Q] para rematarlo con tu cuarta bala. Ten en cuenta que el campeón va aumentando a medida que va pasando la partida por lo que si empiezas regulichi mantén la calma. Llegará un punto en el que aniquilarás a cualquier enemigo de una bala.

En cuanto a la runa clave Pies veloces combinado con brujería.

Precisión: Pies veloces + 3 +3 +1

Brujería: 0+2+3

En cuanto a objetos Viento huracanado de primeras para después rematar con la Recaudadora. Recuerda la importancia de la velocidad en Jhin así que botas de rapidez junto al Filo infinito y cañón de fuego rápido.

Habilidades:

Al nivel 3: [Q] > [E] > [Q]

Prioridad de habilidades: [Q] > [W] > [E]

Twitch

Riot Games RATATATA y estarán muertos con Twitch

La ratilla es uno de los mejores ADC de League of Legends por su invisibilidad y su daño maximizado por su [R], no obstante, si tienes un early duro te será difícil traerlo de vuelta a la partida. Si esto pasa no tires la toalla y céntrate en farmear debido a que Twitch es una bestia en los últimos compases de la partida. A pesar de ello vale la pena jugar con él solo por ver cómo mueren tras tirar la [R]. ¿Alguien ha dicho Pentakill?

No dudes en jugar con la invisibilidad del campeón e intenta quedarte siempre atrás en las peleas debido a que te conviene hacer daño sin que te toquen. A más alejado de sus asesinos o tanques más fácil será acabar con el equipo rival.

Precisión: Compás letal + 3 +1 + 1

Compás letal + 3 +1 + 1 Dominación: 2 + 0 + 1

En cuanto a los objetos Verdugo de Krakens, Recaudadora y Huracán de Runaan para tener sustain en las peleas.

Habilidades:

Al nivel 3: [Q] > [E] > [W]

Prioridad de habilidades: [E] > [Q] > [W]

Tristana

Riot Games Solo podrás parar a Tristana con CC o burst

La yordle es uno de esos campeones que siempre vuelve al top de mejores campeones de League of Legends, y tiene un por qué. Tristana es un gran personaje si necesitas daño, velocidad de ataque y daño en área. La [E] causará muchísimos estragos en las peleas de equipo y gracias a la [Q] serás imparable al menos que te aturdan. Además, si te persiguen será tan fácil como utilizar la [W] o incluso iniciar tú mismo una pelea con ella.

No obstante, es bastate débil contra asesinos que burstean por lo que, una vez más, cuidado con tu posicionamiento y no entres hasta que el rival haya tirado todo su CC. Por el resto será GG Ez.

Para las runas dominación y precisión para asegurarnos de que tenemos el máximo daño posible.

Dominación: Lluvia de cuchillas +2+3+1

Precisión: 2+3+0

En cuanto a los objetos Verdugo de Krakens, Filo Infinito y Bailarín espectral. La Sanguinaria para recuperar vida y Recuerdos de Lord Dominik por si tienen mucho tanque.

Habilidades:

Nivel 3: [E] > [W] > [Q]

Prioridad: [E] > [Q] > [W]

Actualizaremos este artículo de ADC de League of Legends con cada nuevo parche.