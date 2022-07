League of Legends sube los precios de los RP en todas las regiones y la comunidad se enfurece

Load More

Por supuesto, una noticia así no ha caído nada bien entre los jugadores y muchos han bromeado con la noticia en Reddit . “ Tiene sentido aumentar los precios de los RP, ya que enviar RP por Europa será más caro ”. Como los RP es y siempre será una moneda virtual para un juego muchos no entienden la validez del argumento de la inflación.

No es la primera vez que Riot Games lleva a cabo este tipo de ajustes. En 2019 ya cambiaron el precio a nivel global , y en 2021 México se vio afectada por otro cambio en las divisas.

Debido al aumento del precio, Riot Games llevará a cabo una promoción en la cual nos darán tanto RP en League of Legends como monedas en TFT adicionales en todas las compras.

A partir del 19 de agosto costará más dinero real los RP en League of Legends , así como las monedas dentro de TFT para ajustarse a la inflación que estamos teniendo a nivel mundial. Por desgracia, algunas regiones se verán más afectadas que la mayoría. Por ejemplo, en Polonia habrá un aumento del 20%.

Riot Games ha anunciado cambios en el precio de los RP tanto para League of Legends como TFT en la mayoría de las regiones, y la comunidad no ha recibido muy bien la noticia.

by Paula González