Los cambios al chat de League of Legends han aumentado aún más la toxicidad

El equipo de League of Legends ha intentad por varios modos reducir los niveles de toxicidad entre la comunidad, sin embargo, los cambios al chat han hecho que los jugadores sean aún más tóxicos.

Los juegos multijugador online son la mejor forma de compartir momentos de ocio con nuestros amigos, sin embargo, de lo que no se salva ningún juego es de la parte tóxica de muchos jugadores. Y en League of Legends Riot lleva años intentando lidiar con eso.

A pesar de las mejoras en las comunicaciones en el equipo para compartir información del juego, muchos jugadores lo utilizan de la forma contraria para culpar y echar en cara los errores que hemos podido cometer.

Debido a ello, Riot Games ha decidido eliminar parte de la comunicación básica dentro de la partida para evitar que se use de mala forma. Sin embargo, hecha la norma, hecha la trampa, y en vez de erradicar la toxicidad lo que ha hecho ha sido aumentarla aún más.

Riot Games

League of Legends se vuelve aún más tóxico tras los cambios al chat

Cuando se incorporó el ping del cebo en la rueda de comunicación, la comunidad empezó a usarlo para decirle al jugador que se suicidase, algo que Riot ya ha anunciado que tiene bajo su punto de mira y que van a cambiarlo en los próximos parches.

En paralelo, se ha eliminado el pingueo de los hechizos de invocador y del tiempo de reaparición entre el chat del equipo. Ahora si lo hacemos se nos indicará que es información que solo vemos nosotros.

No obstante, eso no ha parado a la comunidad a no encontrar nuevas formas de pinguear a un jugador por si está vivo o muerto tanto para indicarle que ha hecho un pedazo de jugada o si le ha salido regulichi.

La solución de muchos ha sido escribir a mano la notificación del propio sistema y enviarla por el chat del equipo.

Evidentemente, la comunidad no se ha quedado callada. Es el caso de Yamato, el ex entrenador de Fnatic, que criticó directamente el enfoque de Riot contra la toxicidad en un tuit bastante largo en el que explica por qué ha sido una mala idea.

“En mi humilde opinión, cuantas más formas tengas de transmitir ideas y comunicarte en un juego estratégico de equipo, mejor“, escribía Yamato. “CUALQUIER mecánica [de comunicación] en un juego de equipo puede y SERÁ utilizada para el mal, y será un problema al que siempre te enfrentarás en un juego en el que estás a merced de otros 9 jugadores“.

¿Por qué se ha eliminado la función de pingueo del chat en League of Legends?

La decidisión, además, ha sido muy criticada debido a que la función se ha eliminado después de que un rioter sufriese el acoso del chat en una de sus partidas. El rioter puso un tuit diciendo que era inaceptable y que se tomarían medidas al respecto.

La comunidad ha protestado muchísimo por la decisión debido a que en el juego hay formas de silenciar a un jugador tóxico. Por ello, si existen estas herramientas, ¿por qué denegar la comunicación?

Deberemos de ver cómo avanza la situación y si Riot Games decide invertir los cambios al chat en League of Legends o aplacar las nuevas formas de toxicidad que están surgiendo.

