¿Cuál es la mejor canción de los Worlds de League of Legends? (Opinión)

Con octubre llegando a nuestra puerta regresa una de las preguntas cíclicas dentro de la comunidad de League of Legends: ¿cuál es la mejor canción de los Worlds de la historia? Esta es nuestra humilde opinión.

Los Worlds de League of Legends se han convertido en uno de los eventos de esports más esperados. No solo es saber qué equipo se va a coronar como el nuevo campeón del mundo, sino también es el espectáculo que lo rodea.

Desde 2014 los Worlds comenzaron a contar con una canción propia para conmemorar el mayor evento competitivo del juego. Desde entonces la comunidad del juego siempre se han echado los trastos a la cabeza para saber cuál es la mejor de todas.

Siguiendo con esta línea y a la espera de la publicación de la canción de los Worlds 2023, en la redacción de Dexerto España hemos decidido hacer nuestra propia clasificación para saber cuál es para nosotras la mejor canción de los Worlds de League of Legends.

La mejor canción de los Worlds

Antes de comenzar, vale la pena añadir que tanto la opinión de Kysu como la mía van a estar increíblemente basadas. Es por ello por lo que si queréis criticar nuestro gusto podéis mencionarnos en Twitter (@kysucuac y @paulagld). ¡Os esperamos!

Asimismo, actualizaré la noticia en el momento en el que Riot Games lance la canción de este año.

9 – Worlds Collide (2015)

Creo que Riot Games supo encontrar la línea con la canción, pero no me terminó de gustar la ejecución. La música del estribillo me parece demasiado estridente y no la termino de ver dentro de un ambiente de los Worlds.

8 – Burn It All Down (2021)

¿Tiene sentido si os digo que me parece una canción muy genérica? No le encuentro nada que la haga especial y creo que es un poco reciclar el modelo que nos habían traído a lo largo de los últimos años: ritmo marcado, puente diferente y poco más. Creo que la única vez donde vuelvo a escuchar la canción es en las reposiciones de los Worlds anuales.

7 – Take Over (2020)

No te voy a mentir, lector. He cambiado la posición entre Rise y Take Over en varias ocasiones. Ambas tienen ese ritmo marcado que hace que te salga un nosequé desde las entrañas. Sin embargo, considero que Take Over le faltó algún último detalle en la melodía.

No obstante, creo que la narrativa que presentan en el vídeo de la canción es una mirada hacia atrás preciosa con tantos momentos y jugadores icónicos.

6 – Rise (2018)

Me flipa la voz desgarrada pidiéndote que te alces. Para mi gusto es una buena canción y la he seguido escuchando a lo largo de los años. Sin embargo, creo que hay otras mejores (o quizás fue el 3-0 que se comió Fnatic lo que me hace no incluirla en el top 5).

5 – Ignite (2016)

Vale, no me pegues, pero creo que es una de las canciones más infravaloradas de los Worlds. Siento que fue una puesta arriesgada pero que supo encajar para ser un himno para los Mundiales. Puede ser un poco repetitiva pero justo es lo que diría que hace que se te quede grabada a hierro en la cabeza. Además, ¿qué fantasía es que la canción se llame Ignite y esté cantada por Zedd? No hay nada más lolero que eso.

4 – Star Walkin’ (2022)

Me ha sorprendido bastante al redactar este artículo ver que he puesto tan arriba Star Walkin’. No me gustó nada cuando salió porque me parecía que era la típica canción que escucharías en tu lista de Spotify, pero no que te hiciese recordar a los Worlds.

Con el paso de tiempo supongo que le he ido pillando cariño porque ahora escucharla hace que sonría y sí que la asocie al mayor evento competitivo de League of Legends. Riot Music sabe perfectamente qué es lo que hace.

3 – Legends Never Die (2017)

¿Sabéis que cuando salió no me gustó nada? Me parecía demasiado lenta. Sin embargo, con el paso del tiempo le pillé el punto y me parece una de las mejores canciones de Worlds de League of Legends.

Riot Games también lo sabe y lo ha usado en varios eventos del competitivo de forma reciente. Es una canción que te llega al corazoncito y es que a pesar de todas las leyendas que han pasado por la competición muchas de ellas han dejado un rastro que no se puede borrar.

2 – Phoenix (2019)

No me escondo con Phoenix y el motivo del por qué está en el segundo puesto. Esta canción fue de los Worlds 2019 y tuve la inmensa suerte de poder vivir los cuartos de final y semifinal en persona. Cada vez que la escucho vuelvo a revivir todos esos días y a la ilusión que se vivía al sentir que Europa tenía de nuevo oportunidades de levantar la Copa del Invocador.

La canción tiene esa mezcla de fuerza e inspiración que puede aplicarse más allá de League of Legends. Para mí es un temazo a pesar de ser una canción más tranquila que el resto.

1 – Warriors (2014)

Me da igual lo que me digáis. Warrior será para mí la mejor canción de los Worlds por los siglos de los siglos. Fue el año en el que empecé a jugar a League of Legends y mis primeros Mundiales por lo que os podéis imaginar el cariño extra que le tengo a esta sintonía.

Cada vez que la escucho vuelvo al cliente antiguo, las quedadas con mis amigos para ver las partidas y a esa ilusión por algo completamente asombroso. A pesar de tener 9 años me sigue poniendo los pelos de punta y me emociona escuchar el ruido del cliente al entrar en partida. Para mí es pura emoción y la letra llega directamente a mi corazoncillo. Estoy muy basada, pero es un recuerdo de lo mucho que me ha cambiado League of Legends la vida.

La mejor canción de Worlds de League of Legends para Kysu

Entre memes, fotos de animalitos y direcciones para que la web no entre en llamas, le he pedido a Kysu que me haga su top 5 canciones de Worlds y el por qué del mismo. Esto es lo que ella opina.

Posición Canción 5 Star Walkin’ 4 Rise 3 Phoenix 2 Legends Never Die 1 Warriors

#5 – Star Walkin’

Aquí me dejo de historias épicas y me centro en la canción en sí: ¿no os ha pasado que no habéis podido parar de cantarla desde que empezó a sonar en el cliente del juego? Porque me he pasado partida sí, partida también, canturreándola. ¡Ha sido imposible sacármela de la cabeza!

#4 – Rise

Rise rompe con fuerza y se encarga de transmitir lo mismo que ya he repetido en este top: levantarse, alzarse, a por la victoria a través de la Grieta, a veces arrasando con tus enemigos, a veces siendo tú el que muerde el polvo solo para alzarte de nuevo.

#3 – Phoenix

Esta también recoge una idea muy importante: resurgir y alzarse como el fénix. Tanto debemos aprender de la victoria como de la derrota. Lo que me lleva a mi top 4.

#2 – Legends Never Die

La Liga de Leyendas no sería lo mismo sin una canción sobre lo eterna que puede ser una Leyenda. Al final las canciones de Worlds van de eso, de alzarse campeones, de convertirse en leyendas. La verdad es que esta canción sigue siendo de las más escuchadas en mi lista de Spotify.

#1 – Warriors

Para mí fue un año muy destacado por la llegada de League of Legends a Vistalegre, aunque fuera con la LEC (en aquel entonces LCS), y creo que aquello acercó mucho más la Grieta a España. Creo que la pasión que sentimos por los esports aquí quedó clara aquel año, así que los Worlds se vivieron aún con más fuerza incluso aunque no se celebraran aquí. La canción de Imagine Dragons transmitía esa pasión, y la actuación en directo fue espectacular.

