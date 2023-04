Todo sobre Naafiri, la nueva asesina de League of Legends

Se nota, se siente, Naafiri, la nueva asesina oscura de League of Legends está casi presente, y es que el equipo de desarrollo nos ha hecho la boca agua dándonos los primeros detalles sobre el nuevo campeón del MOBA.

El viernes 28 de abril de 2023, el equipo de desarrollo de League of Legends lanzó varios vídeos hablándonos de sus planes para la temporada. Ahí nos adelantaron que se retrasará el rework de Skarner así como otras actualizaciones a campeones debido a los problemas que le ha surgido al equipo.

No obstante, las nuevas incorporaciones al plantel de campeones no se han detenido, y es que la incorporación de Naafiri a League of Legends va a traernos de nuevo a la caza (Rengar, no mires).

¿Quién es Naafiri en League of Legends?

Riot Games “El asesino solitario muere, pero el equipo sobrevive”

De las primeras características que el equipo nos dijo sobre Naafiri fue que era una Oscura (o Darkin). Si sois veteranos en el juego y amantes del lore, sabréis que el último campeón con alguna de estas características fue Kayn allá por la temporada 7.

Con tantísimo tiempo sin saber nada de estas armas vivientes, la comunidad está ávida por conocer al resto de oscuros que siguen viviendo en Runaterra. Por ello, en agosto de 2022 Ryan “Reav3” Mireles adelantó que se venían cositas respecto a estas armas vivientes.

¿Qué sabemos de las habilidades de Naafiri en League of Legends?

Riot Games La caza vendría acompañada de algún tipo de lobo

Al momento de estar escribiendo estas líneas no tenemos ningún tipo de información sobre Naafiri en League of Legends. No obstante, lo que sí que nos han adelantado es que su rol será el de asesina y que vendrá acompañada de un compañero canino. Guau.

Igualmente, hace tiempo nos adelantaron que su arma será una daga que será la parte central de su kit de habilidades. Sin embargo, no sabemos nada más.

Eso sí, ya nos adelantaron que Naafiri se centrará por y para la cacería. Con sus habilidades lo que quieren es “aliviar la carga” que implica jugar un asesino actualmente en League of Legends para permitirnos centrarnos “en las macrojugadas”.

Con ella, además, tendremos cambios a la experiencia de juego a los asesinos.

¿Cuándo llegará Naafiri al juego?

De momento no tenemos ninguna pista de cuándo podría llegar al juego. Si echamos un vistazo al lanzamiento de campeones previos podríamos esperarnos a tener más información durante el Mid-Season Invitational (MSI) 2023, pero es bastante arriesgado asegurar que Riot nos dará durante el evento internacional más detalles de ella.

Por ello, en momento en el que tengamos más información sobre Naafiri actualizaremos la noticia al instante. ¡Estad atentos!