Regresa el emporio de las esencias a League of Legends pero habrá un gran parón

Load More

Para compensar la eliminación temporal del Emporio de las Esencias de League of Legends, el paquete del icono de piedras se cambiará para una misión de tres fases que será gratis para todos los jugadores. Cada una de ellas nos dará 10 esencias míticas que nos darán en total 30.

Del mismo modo, el equipo quiere explorar el Emporio incluyendo mejoras y usabilidad para cuando regrese. Es por ello por lo que League of Legends anima a todos los jugadores a usar toda la esencia azul que podamos porque no saben cuándo volverá la tienda.

No obstante, tras acabarse el inminente emporio de las esencias habrá un parón en la rotación de la tienda. ¿El motivo? Un gran rework sobre el concepto.

Dos veces al año League of Legends activa el Emporio de las Esencias en la tienda con el que podemos conseguir chromas, la skin de Urfwick e iconos del perfil por esencia azul.

El emporio de las esencias regresa finalmente a League of Legends, pero Riot Games ya ha adelantado que llegará con un rework y un parón bastante largo.

by Paula González