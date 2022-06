Parche 12.12 de League of Legends: nerfs a Bel’Veth, Seraphine regresa y cambios a la curación

Load More

Paralelamente, Pantheon se une a la tienda mística de League of Legends con la skin de guerrero de la ceniza

¿Preparados para el parche 12.12 de League of Legends?

Los cambios a la durabilidad y el daño se centraban en hacer las partidas más largas y más competitivas. No obstante, siempre puede mejorarse, y en el parche 12.12 tendremos cambios a la curación así como en el equilibrio en algunos personajes.

Nos hemos acostumbrado a que los últimos parches de League of Legends viniesen cargadísimos de mejoras que ponían patas arriba el juego tal y como lo conocíamos hasta el momento.

El parche 12.12 de League of Legends ya está en marcha y nos traerá cambios menores pasando a Bel’Veth por el martillo del nerfeo, mejorando las curaciones y mejoras para Seraphine y otros campeones.

by Paula González