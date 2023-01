Riot Games explica por qué la cinemática de League of Legends 2023 fue un desastre

Tras una disculpa inicial por parte de Riot Games y de los CEOs de la empresa, el equipo de desarrollo ha revelado que la cinemática de League of Legends 2023 tendría a Aatrox como protagonista, pero nunca llegó a completarse.

Desde hace varios años, Riot Games tiene la tradición de publicar una increíble cinemática para celebrar el comienzo de la nueva temporada competitiva de League of Legends. En él suelen expandir más el lore del juego y motivarnos para empezar el tortuoso camino de las clasificatorias.

Sin embargo, la cinemática de League of Legends 2023 fue un completo desastre y decepcionó muchísimo a la comunidad. Después de cinemáticas increíbles en el pasado como La Llamada o Awaken ver un vídeo recorriendo la Grieta del Invocador con armas de campeones y frases de los mismos nos dejó a toda la comunidad helados.

Por supuesto, los jugadores no tardaron en dar su negativa sobre el vídeo. Con una oleada tan fuerte, Riot Games tuvo que emitir una disculpa de forma oficial y más tarde publicar un vídeo donde se explicaban los problemas generales de desarrollo que habían sufrido en los últimos meses.

En un hilo de Reddit, los desarrolladores hablaron de problemas internos debido a que la cinemática 2023 de League of Legends la iba a protagonizar Aatrox. Sin embargo, no pudo completarse a tiempo para el comienzo de temporada por lo que quizás haría su debut de cara a 2024.

Aatrox iba ser el protagonista de la cinemática de League of Legends 2023

Debido a que el plano de la cinemática hace especial énfasis al arma de Aatrox se especuló que el personaje iba a ser el verdadero protagonista de la cinemática.

Estas sospechas se confirmaron a través del hilo de Reddit donde Riot Meddler desveló que la cinemática de este había sido un reempalazo para algo que no pudieron terminar. A pesar de que no se iba a centrar solamente en Aatrox sí que iba a desempeñar un papel importante en la historia.

“Se planeó, se guionizó y nos quedamos a medias en el desarrollo. La razón por la que se quedó a medias es algo por la que no puedo dar detalles, y lo siento mucho porque sé que es una respuesta frustrante. Puedo decir que estoy muy seguro de que no nos encontraremos con el mismo problema en la cinemática del año que viene”.

La razón por la que se sacó la cinemática que tuvimos este año era a que el equipo prefería dar algo de un nivel inferior a no poder nada. No obstante, también confesó que “posiblemente” habría sido mejor no lanzar nada en absoluto.

Asimismo, hay que recordar que la comunidad lleva años pidiendo más información sobre los Darkin. Aatrox es su principal exponente y se ha anunciado que hay uno nuevo en camino para esta temporada por lo que seguramente la cinemática nos hubiese revelado más detalles sobre estas inexploradas criaturas.

Sin duda alguna, parece que tendremos que esperar para ver qué ocurre durante la temporada 13 del juego.