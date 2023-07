¿Será el modo Arena permanente en League of Legends?

El nuevo modo Arena de League of Legends ha sido muy bien recibido por parte de la comunidad pero, ¿será suficiente para que Arena sea un modo permanente dentro del juego? Esto es todo lo que ha dicho Riot Games.

Después de varias temporadas de sequía con prácticamente ninguna novedad en los modos de juego de League of Legends, Riot Games nos dejó a todos loquísimos con la llegada del modo Arena.

Este modo 2vs2 ha revolucionado a la base de la jugadores y es que nos trae una experiencia completamente única y nueva donde lo único que importa es quién es el último que termina en pie.

El artículo continúa después del anuncio.

Evidentemente, ya está empezando a crearse su propio meta donde hay una serie de parejas que están dominando respecto a otras. Sin embargo, con tanto esfuerzo invertido por parte de Riot Games muchos jugadores queremos saber si el modo Arena ha llegado a League of Legends para quedarse.

¿Llegará Arena como un modo permanente en League of Legends?

Riot Games

Con la llegada del modo en el parche 13.14l os desarrolladores fueron muy claros, y es que estarían monitorizando su llegada para saber si era un éxito entre la comunidad o si era un completo fracaso.

A pesar de que ha arrasado tanto entre creadores de contenido como entre la base de jugadores del título, el equipo todavía no quiere confirmar su llegada de forma permanente. De hecho, en un reciente blog de desarrollo han subrayado que puede que el modo sea solo temporal.

El artículo continúa después del anuncio.

Esta temporalidad no es nueva dentro del juego. Modos como URF o Uno para Todos están activos durante un par de parches para que la comunidad lo disfrute pero una vez acabado el evento lo desactivan.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

A pesar del éxito que está siendo el modo Arena, los desarrolladores no quieren pillarse las manos. Saben que uno de los motivos por los que el modo está triunfando en League of Legends es porque es novedoso. No obstante, el equipo tiene miedo que, después de unos parches, la comunidad se canse de él y se quede abandonado.

“Hay muchas otras cosas que tomaremos en consideración para juzgar el lanzamiento de Arena, pero, en resumidas cuentas, vigilaremos de cerca sus inicios y estamos seguros de que aprenderemos un montón sobre el futuro que le depara a este modo para un relanzamiento y sobre su desarrollo en adelante”.

El artículo continúa después del anuncio.

Solo el tiempo dirá si se queda o pasa a ser un modo temporal dentro del juego.