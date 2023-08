¿Cuándo se eliminará el modo Arena en League of Legends? Fecha límite para jugar

El modo Arena de League of Legends ha llegado al MOBA como un modo de juego por tiempo limitado, y te contamos la fecha que tendremos para poder disfrutar de él antes de que Riot Games lo elimine del cliente.

Después de varias temporadas con la comunidad pidiendo un modo de juego nuevo, League of Legends lanzó la Arena. Este modo con la temática de Luchadores de Almas nos pone a luchar entre sí en un formato 2v2v2v2. Y es que aquí no importa el farmeo, ni el macro o microgame ni las torres, lo único en lo que se centra es que nos peguemos como si no hubiese un mañana.

Arena ha sido como un soplo de aire fresco para la base de jugadores de League of Legends y ha sido muy bien recibido por todos los usuarios agradeciendo a los desarrolladores un cambio de estas magnitudes. No obstante, el equipo no paró de subrayar que el modo estaría de forma temporal para saber si, después del hype del lanzamiento, Arena pudiese incluirse junto ak ARAM o al TFT como un modo de juego más.

Por ello, el equipo dejará el modo Arena hasta una fecha limitada y te traemos hasta cuándo podremos disfrutar de ellos hasta que Riot Games lo retire para seguir trabajando en él.

¿Hasta cuándo podremos jugar al modo Arena en League of Legends?

Riot ha confirmado que el modo Arena estará disponible hasta el 28 de agosto de 2023. Después de dicha fecha límite (que coincide con el final del evento de Luchadores de Almas), el modo Arena se retirará de League of Legends.

¿Regresará el modo Arena a League of Legends?

Los desarrolladores han anunciado que el modo Arena tiene muchas posibilidades de que vuelva con una “versión significativamente mejorada”. Sobre todo, gracias a la nueva tecnología que Riot ha implementado al modo que permite activarlo y desactivarlo de una forma mucho más fluida que antes.

No obstante, y como ya anunciaron en el pasado, su permanencia en el cliente dependerá de la respuesta de la propia comunidad y de la base de jugadores que tendrá el modo Arena cada vez que esté activo dentro de League of Legends.

