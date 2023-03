Wunder explica por qué no está jugando en Fnatic en el split de primavera de la LEC

Martin “Wunder” Hansen, top liner de Fnatic, ha explicado el motivo de por qué no está jugando con el equipo en el split de primavera de la LEC.

Tras el desastroso split de invierno de Fnatic en la LEC, el roster de League of Legends sufrió grandes cambios. El conjunto hizo el peor resultado de la historia de la organización con un 2-7 en la temporada regular y quedándose fuera de playoffs.

Por ello, el equipo decidió modificar la plantilla de jugadores con jugadores de Fnatic TQ, el equipo academia del club que juegan en Superliga. De esta forma, Wunder fue sustituido por Óscar “Oscarinin” Muñoz mientras que el support Rúben “Rhuckz” Barbosa lo fue por Henk “Advienne” Reijenga. Igualmente, a nivel técnico Gonçalo “Crusher” Brandão fue sustituido por Tomáš “Nightshare” Kněžínek.

Con todo ello, durante el streaming de Christian “IWillDominate” Rivera, Wunder decidió acallar los rumores que decían que se había negado a jugar con Fnatic durante el split de primavera.

“La gente está en plan: “debería de haber repercusiones si un jugador con contrato se niega para jugar con un equipo””, explicó. “Creen que lo saben todo”.

Wunder explica por qué no está jugando para Fnatic

Cuando IWD le pregunta de lo ocurrido durante la off-season, Wunder explicó que no creía que la plantilla que se estaba montando para el split de primavera funcionase. Debido a ello, dejó claro que no iba a participar en las pruebas para el equipo.

“[El split de] Invierno fue un desastre [y] querían seguir con los tryouts”, explicó Wunder. “El equipo con el que estaban haciendo los tryouts no era un equipo que me diese mucha esperanza, por lo que no merecía la pena hacer tryouts si no quería jugar con ellos”.

“No tiene sentido hacer tryouts. Eso es lo que ocurrió. Querían probar a Óscar y yo tampoco quería intentarlo por lo que por eso fueron con él”.

Desde el comienzo del split de primavera al conjunto le ha costado encontrar la victoria y los fans de Fnatic no han dejado de criticar el rendimiento del conjunto.

Wunder había sido jugador de Fnatic desde diciembre de 2021 y desde entonces había conseguido el tercer puesto en los split de primavera y verano.