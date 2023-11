Autor del manga de Hunter X Hunter revela su final por una triste razón

El manga de Hunter X Hunter ha sufrido varios parones ocasionales debido al estado de salud de su autor. En una reciente entrevista, Togashi rompió su silencio y, lamentablemente, el último anuncio no fue una buena noticia para el fandom.

Hunter X Hunter es una popular serie de manga que lleva publicándose desde 1998, pero su calendario de lanzamientos no ha sido constante desde 2006. Esto se debe a que la salud de Yoshihiro Togashi empezó a deteriorarse.

A pesar de que el manga ha hecho varias pausas, no se puede negar que los fieles seguidores no han perdido el interés (y menos mal).

La famosa serie nos ha entretenido durante mucho tiempo y sigue haciéndolo. Sin embargo, al ver que su estado de salud empeoraba, a Togashi se le ocurrieron algunas ideas para el final que reveló en su última entrevista.

La entrevista tiene mucha tela que cortar y gracias a las filtraciones que han surgido en las redes sociales, tenemos algunos detalles de lo que se dijo. Lee y conoce más.

El autor de Hunter X Hunter revela final del manga por triste razón

Togashi ha ideado tres finales diferentes para Hunter X Hunter: A, B y C. El autor ha declarado que el primer final gustará al 50% del fandom y disgustará al 20%. Según él, no es la valoración más satisfactoria, pero se sentirá aliviado si su obra alcanza este nivel.

El concepto B dividirá a partes iguales a los que les gusta y a los que no, mientras que el C decepcionará a la mayoría de los fans y sólo satisfará al 10%. Curiosamente, esto no es todo, ya que hay un giro en la historia.

Togashi quiere una oportunidad en la que no tenga que elegir ninguno de los escenarios mencionados, por lo que también ha trabajado en un final adicional, D, que ya ha descartado.

Sin embargo, quiere que la serie tenga este final si se encuentra con su oscuro destino antes de dar una conclusión adecuada a la historia.

Togashi no habló en detalle de los conceptos A, B y C, pero, sorprendentemente, reveló la trama del descartado. Dado que el autor no utilizará el final D, no hay riesgo de estropear la historia para el fandom al revelarlo. Así pues, ésta es la historia:

Una chica está de pie cerca de un lago, y busca cazar al Maestro del Lago. Esta no es otra que la nieta de nuestro querido Gon.

Tras alzar al Maestro del Lago sobre sus hombros, le pide a su madre que deje de presionarla para que se convierta en cazadora. Su madre se dirige a su padre, diciéndole que Jin actualmente quiere estar con ellos y no salir nunca de la isla, pero está segura de que su mentalidad cambiará algún día.

El final también nos mostrará a Gon como un cazador fuerte, y también podremos conocer a algunas de las caras nuevas.

Y ahí lo tienes, tendremos que esperar a que más detalles se revelen de la entrevista. Lo que sí podemos decir al respecto es que estamos agradecidos con Yoshihiro Togashi por haber creado una de las sagas más entretenidas y hermosas del anime.