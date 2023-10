¿Qué arcos de One Piece están en el Live-Action de Netflix?

Con la serie Live-Action de One Piece ya disponible en Netflix, los fans se preguntan: ¿qué arcos argumentales del manga original y de la serie de anime están en la nueva adaptación? Acá haremos un repaso.

Prepárate para surcar los cuatro mares, ¡porque por fin ha llegado One Piece de Netflix! Para los que no sepan qué es, se trata de un manga -el más vendido de todos los tiempos- escrito e ilustrado por Eiichiro Oda.

Toei Animation lo adaptó al anime en 1999 y, 1.000 episodios después, sigue dando guerra.

Ahora la serie ha aterrizado en Netflix, aunque obviamente no con el alcance del anime, que lleva más de 20 años de transmisión.

Sólo hay ocho episodios en la serie de acción real, lo que significa que se cubrió una cierta sección de la historia. O, mejor dicho, un número determinado de arcos argumentales.

Para los que no sepan lo que son los arcos, se trata de líneas argumentales del manga en torno a las cuales se articulan los episodios del anime; los arcos argumentales son la forma en que se estructura el anime, ya que un episodio probablemente terminará cuando termine un arco argumental.

¿De qué arcos estamos hablando? Sigue leyendo para averiguarlo, pero ADVERTENCIA: ¡HAY SPOILERS DE LA SERIE!

¿Qué arcos aparecen en la adaptación Live-Action de One Piece?

La serie live-action abarca los seis primeros arcos argumentales de One Piece, es decir, la totalidad de la Saga East Blue. Los arcos son los siguientes:

Arco del Romance de Dawn: Episodios 1 y 2

El primer arco argumental de la serie de acción real de One Piece es, naturalmente, el primero de la franquicia. En él, Monkey D. Luffy, un niño de siete años, se hace amigo de los Piratas del Pelirrojo y jura a su capitán, Shanks, que se convertirá en un gran pirata.

Diez años después, Luffy zarpa, se encuentra con Koby y se enfrenta a la pirata Alvida. Después lucha contra el tiránico capitán Morgan, junto al “cazador de piratas” Roronoa Zoro, y ambos se convierten en compañeros de tripulación.

Arco de la Ciudad Orange/Islas Organ: Episodios 1 y 2

Este segundo arco comienza con Luffy y Zoro navegando sin rumbo hacia Ciudad Orange, una isla asediada por el pirata payaso Buggy. Allí, Luffy conoce a una ladrona pirata, Nami, a la que más tarde recluta como su navegante.

El Arco de la Villa Syrup/Arco de las Islas Gecko: Episodios 3 y 4

En este tercer arco de One Piece, Luffy, Zoro y Nami llegan a la Villa Syrup en busca de un barco. Allí conocen al mentiroso (y cobarde) Usopp y a su rica amiga Kaya. Sin embargo, hay malvados piratas ocultos a plena vista y un ruin plan contra Kaya.

El Arco de Baratie/Arco del Reino de Samba: Episodios 5 y 6

Los Piratas del Sombrero de Paja se dirigen al barco-restaurante Baratie, donde conocen al Chef Sanji, a quien Luffy recluta más tarde como cocinero de su tripulación.

Sin embargo, el restaurante pronto es asediado, y Zoro se enfrenta cara a cara con su máximo rival espadachín, Dracule Mihawk. Mientras tanto, Nami traiciona a la tripulación, zarpando y abandonándolos.

Arco del Arlong Park/Villa Cocoyasi: Episodios 7 y 8

Los Piratas del Sombrero de Paja siguen la pista de Nami hasta la aldea Cocoyasi, su pueblo natal. Allí gobiernan los Piratas de Arlong, una tripulación de hombres-pez, gyojin, de la que sorprendentemente forma parte Nami. Aquí, el pasado de Nami y sus verdaderos motivos salen a la luz, tras lo cual sus viejos amigos luchan para liberarla a ella y a su pueblo de Arlong.

El arco de Loguetown/Islas Polestar: Episodio 8

En este breve arco, que no se explora demasiado en la serie Live-Action, Luffy y Shanks celebran que por fin haya conseguido su propio póster de “Se busca”, y los Sombrero de Paja salen a navegar por otros mares, mientras otros piratas juran darles caza.

One Piece en acción real: ¿Qué será lo próximo?

Como en la mayoría de las adaptaciones, hay algunos cambios en los arcos argumentales de One Piece. Por ejemplo, algunas tramas específicas se intercambian entre arcos, algunos personajes aparecen en arcos en los que antes no estaban, y algunos otros personajes de arcos específicos no aparecen en absoluto.

Con la segunda temporada de One Piece ya confirmada, se espera que la serie continúe la acción donde la dejó, lo que significa que el arco Arabasta será el próximo en adaptarse.

