Chainsaw Man Temporada 2: reparto, fecha de estreno y más

Aquí está todo lo que sabemos sobre la temporada 2 del Chainsaw Man, desde los primeros detalles de la trama hasta el reparto que regresa y mucho más.

Chainsaw Man ha sido uno de los animes que más expectación ha levantado en los últimos años, y ahora se encuentra al final de su primera temporada, para tristeza de los fans.

El argumento se describe en Crunchyroll como: “Denji es un adolescente que vive con un Diablo Motosierra llamado Pochita. Debido a la deuda que le dejó su padre, ha llevado una vida miserable mientras pagaba su deuda cosechando cadáveres de demonios con Pochita. Un día, Denji es traicionado y asesinado. Cuando su conciencia se desvanece, firma un contrato con Pochita y revive como el “Hombre de la Motosierra”, un hombre con corazón de demonio”.

Como ya se ha dicho, a los fans les está encantando la primera temporada de esta serie. Así que, naturalmente, a medida que la primera temporada se acerca a su fin, todo el mundo mira hacia una segunda temporada. Así que aquí está todo lo que sabemos hasta ahora.

Temporada 2 de Chainsaw Man: ¿Hay fecha de estreno?

En el momento de escribir esto, lamentablemente no hay fecha de estreno para la temporada 2 de Chainsaw Man.

No hay fecha de estreno oficial, ya que la temporada 2 aún no ha sido confirmada. Sin embargo, una segunda temporada parece muy probable. Por lo general, los animes no adaptan mangas a menos que planeen llegar hasta el final con ellos, a no ser que dicha serie funcione realmente mal.

Y se puede decir con seguridad que Chainsaw Man no ha funcionado mal. Actualmente tiene un 8,4/10 en IMDb, y era uno de los animes más esperados del año, que estuvo a la altura de las expectativas.

Tráiler de la temporada 2 de Chainsaw Man: ¿Hay tráiler?

Como no se ha confirmado la segunda temporada, no hay tráiler de la segunda temporada.

Pero asegúrate de ver el tráiler de la 1ª Temporada si aún no lo has hecho, es bastante bueno:

¿Quién protagoniza la próxima temporada?

Chainsaw Man está supervisado por Studio MAPPA, uno de los estudios más renombrados del sector. Esto significa que cuentan con sólidos talentos, incluido el reparto de voces.

Podemos esperar que el mismo reparto, al menos el mismo reparto principal, regrese para la posible segunda temporada, y en cuanto a su reparto de voces japonés, la lista es la siguiente:

Denji – Kikunosuke Toya

Makima – Tomori Kusunoki

Aki Hayakawa – Shogo Sakata

Power – Fairouz Ai

Pochita – Shiori Izawa

¿Cuál será la trama de la Temporada 2 de Chainsaw Man?

En el momento de escribir estas líneas, no hay sinopsis oficial de la trama de la temporada 2 de Chainsaw Man.

La temporada 2 -que probablemente constará de 12 episodios, como la mayoría de las temporadas de anime- será una continuación de la temporada 1, así como del manga del mismo nombre, de Tatsuki Fujimoto. Hasta ahora, nuestros héroes siguen a la caza del Demonio de las Armas, y la División Especial 4 no ha hecho más que empezar, con muchos más demonios por descubrir.

Se espera que la temporada 2 cubra el resto de la Parte 1 del Manga, que tiene un total de 97 capítulos. La temporada 1 del anime ha cubierto unos 40 capítulos del manga, lo que significa que la temporada 2 podría cubrir los 57 capítulos restantes.

Sin duda habrá mucha acción, mucha muerte y muchos demonios. Y estamos impacientes.

Actualizaciones de la temporada 2 de Chainsaw Man

El estudio de Chainsaw Man, MAPPA, se ha mostrado reticente a las actualizaciones o anuncios sobre la segunda temporada de Chainsaw Man. Sin embargo, no todo ha sido silencio por parte de su director, Ryu Nakayama.

Dijo en su actualización más reciente: “Nuestra misión este año es crear un entorno de trabajo mejor que esté libre de acoso de poder y acoso moral, libre de estrés innecesario y estable en términos de dinero y tiempo, y aunque todavía es a pequeña escala, estamos tomando forma poco a poco.”

Y continuó: “Es sólo el primer año, así que iremos construyendo poco a poco nuestros cimientos, y deberíamos poder lanzarlo pronto.”