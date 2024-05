¿Cuándo sale el capítulo 442 de My Hero Academia?

Los fans están clamando el capítulo 442 de My Hero Academia, ahora la pregunta es… ¿cuándo va a estrenarse? Sigue leyendo y entérate de todo.

My Hero Academia se encuentra en la fase final del Arco de la Guerra Final. Este arco ha sido una montaña rusa de emociones para los héroes, quienes han enfrentado numerosos desafíos y momentos difíciles a lo largo de su desarrollo.

Sin embargo, en los capítulos más recientes, el manga ha dado un giro oscuro, presentando nuevos obstáculos que complican aún más el camino de los queridos personajes hacia la victoria.

En el capítulo 421 de My Hero Academia, Deku pierde su habilidad especial. Después de transferir todos los vestigios de los anteriores usuarios de One For All y la habilidad misma, ha regresado al inicio de su viaje: sin una habilidad especial. Además, All For One ha asumido el control del cuerpo de Shigaraki.

El hecho de que Deku se convierta en Quirkless es un gran punto de inflexión para el manga. Aunque tiene a sus compañeros de clase y a otros Pro Héroes para ayudarlo contra All For One, las cosas aún se ven sombrías para él. Pero, ¿llegaremos a ver qué le sucede en el capítulo 422 de My Hero Academia? Esa es una pregunta que necesita respuesta.

Todos los años, Japón tiene una semana que abarca desde finales de abril hasta principios de mayo en la que hay varios días festivos consecutivos. En Japón se conoce como la Semana Dorada o ‘Golden Week’. La mayoría de los trabajadores del país suelen tomarse toda la semana libre, incluida la revista Weekly Shonen Jump, en donde sale My Hero Academia.

La Semana Dorada del 2024 comienza el sábado 27 de abril y termina el lunes 6 de mayo. La revista Weekly Shonen Jump no se publicará como de costumbre, lo que significa que My Hero Academia y todos los demás mangas que contiene, incluyendo One Piece y Jujutsu Kaisen, estarán en pausa.

Este descanso de una semana es algo normal y se entiende a muchas industrias, incluyendo la del manga. Cada año los títulos de Shonen Jump tienen una pausa por estas fechas. Todo esto significa que el capítulo 442 de My Hero Academia se estrene la semana que viene.

¿Cuándo regresa el manga de My Hero Academia?

El manga de My Hero Academia volverá a publicarse a partir del domingo 12 de mayo de 2024. El capítulo 422 se publicará en esa fecha a las 4 de la tarde (UTC+2). Los lectores encontrarán el capítulo disponible en las plataformas oficiales de Shueisha: Manga Plus y Viz Media.

Tal vez el manga esté en pausa pero el anime llega a su séptima temporada y se estrenará el 4 de mayo. Así que no todo está perdido.