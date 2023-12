¿Qué podemos esperar del remake de One Piece hecho por Netflix?

Ya se lanzó la bomba: Netflix será el responsable de hacer un remake de One Piece. Ahora los fans están a la expectativa, además de hacerse muchas preguntas. ¿Cómo se verá?, ¿cuándo será estrenada la serie? Acá te responderemos todo lo que sabemos.

Realmente nadie se lo esperaba, pero de todas formas a alguien en Netflix le pareció buena idea llevar a cabo un remake del anime de One Piece y no, no nos referimos al Live-Action, que pertenece también al gigante del streaming.

La serie estará hecha en colaboración con Wit Studio durante la Jump Festa 2024. Aunque Netflix realmente no sea ajeno a los remakes, esto fue una sorpresa total. Nadie lo esperaba. De hecho, los fans del anime tienen muchas dudas. Algunos aplaudiendo esta decisión y otros preocupados por el destino de la franquicia.

Sea cual sea tu postura, probablemente te preguntes qué puedes esperar del remake de One Piece de Netflix. Así que vamos a ello.

Crunchyroll

¿Qué material va a adaptar el remake de One Piece hecho por Netflix?

Esta nueva serie a modo de remake va a llevar como título The One Piece y es una producción en colaboración con WIT Studio, en donde se adaptará la saga East Blue. O lo que es lo mismo, comenzará justo al principio de las aventuras de Luffy.

La saga East Blue es una de las partes más importantes de One Piece, ya que sirve como introducción al mundo de Luffy y nos presenta a los miembros clave de la tripulación.

De momento, sólo se ha anunciado la adaptación de la saga East Blue. Sin embargo, si a la serie le va bien, podemos esperar que el remake abarque más arcos argumentales. No sabemos si será exactamente igual al anime (que aún sigue transmitiéndose).

¿Cómo será abordado el ritmo de la serie?

Tal vez una queja en la que pueden coincidar muchos fans del anime es con respecto a su ritmo. Con episodios de relleno y contenido innecesario, algunos consideran que ver la serie de principio a fin (si es que tienes tiempo para ello) es algo frustrante.

Para combatirlo, WIT Studio y Netflix han decidido eliminar la mayor parte del contenido de relleno de su remake. Esto debería facilitar que el público joven se sumerja en el mundo de One Piece. Y, por lo tanto, garantizar su disfrute durante generaciones.

Tal vez este remake funcione como una versión más corta a la original, dejando solo momentos clave de la historia principal de cada arco. Quien sabe, tal vez se lancen una al estilo de los Rebuild de Evangelion.

¿Qué tipo de animación tendrá el remake de One Piece?

One Piece es uno de los pocos animes, junto a Pokémon, que siguen vigentes al día de hoy y que se siguen transmitiendo. Esta serie fue estrenada originalmente en 1999 y conquistó a muchos gracias a su diseño de personajes y colorida aimación.

Si no recuerdas cómo eran los primeros episodios, puedes ver una muestra a continuación:

Sin embargo, los tiempos han avanzado y la animación ha cambiado, para bien o para mal. Ahora que muchos de nosotros estamos acostumbrados a una mayor calidad, el estudio WIT se ha comprometido a rehacer One Piece de forma que se ajuste a los estilos modernos.

Dado que WIT Studio, conocido por Attack on Titan, Vinland Saga y Spy x Family, está bien establecido en el mundo del anime, podemos esperar que la animación no decepcione. Además, se trata de una saga bastante delicada con fans bastante comprometidos.

The One Piece de Netflix y el manga

One Piece es una de las series de manga más reconocidas del mundo. Y, como resultado, Eiichiro Oda es uno de los mangakas más queridos.

De la misma manera que Netflix consultó a Oda como productor ejecutivo para la serie de acción real, lo que dio como resultado uno de los mejores remakes Live-Action de todos los tiempos, es de esperar que Oda vuelva para ayudar en su adaptación y asegurarse de hacer honor al manga.

Echa un vistazo al anuncio oficial de Netflix a continuación:

Sea cual sea tu postura con respecto a este remake animado de One Piece hecho por Netflix, hay algo que queda claro: esta es una forma inteligente de hacer que fans potenciales conozca la historia de Luffy y de la tripulación de los Piratas Sombrero de Paja.

Recuerda que puedes ver el anime original en Crunchyroll y la serie Live-Action en Netflix.