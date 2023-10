El co-productor del live action de One Piece rompe su silencio sobre el arco de Loguetown

La comunidad de One Piece se desilusionaron al ver que en la saga de East Blue no se cubría el arco de Loguetown, y el co-productor Matt Owens ha roto su silencio para explicar por qué no lo tuvimos en el live action de Netflix.

La adaptación live-action de One Piece de Netflix cubre la primera saga de la serie. Sin embargo, algo que ha sorprendido a los fans es que no incluye el arco de Loguetown, sobre todo, cuando se considera el más importante de la saga.

En dicho arco, la tripulación de los Sombrero de Paja visitan la ciudad donde nació y fue ejecutado el legendario Rey Pirata. Es por ello, por lo que se la conoce como “la ciudad del principio y del fin”. Luffy y su tripulación hacen una breve parada para recoger suministros antes de partir hacia el Grand Line. Es ahí donde se cruzan con un poderoso enemigo, que aparece al final de la primera temporada.

Al no tenerla en el live action de One Piece de Netflix, el co-productor Matt Owens ha decidido hablar sobre la confusión por parte de los fans.

¿Cubrirá la temporada 2 del live action de One Piece de Netflix el arco de Loguetown?

El pasado fin de semana, Matt Owens celebró un preguntas y respuestas en Reddit, donde la comunidad le inundó a preguntas. Cuando un usuario le preguntó por el desarrollo del arco de Loguetown de One Piece, Owens afirmó que la serie no estaba acortando la narración.

Explicó: “¿Saltado [el arco]? Jamás. No se incluyó en la primera temporada porque se redujo el número de episodios. Y tratar de meterlo no le habría hecho ningún bien ni a él ni a la historia con la que tenía que compartir espacio. Lougetown no está “cortada”. Simplemente aún no hemos llegado a eso”.

Esto significa que la segunda temporada probablemente comenzará a partir del arco final de la Saga East Blue antes de hacer la transición a la Saga Arabasta. Durante el anuncio oficial de la segunda temporada de One Piece de Netflix, Eiichiro Oda ya insinuó la introducción de Chopper, el médico de la tripulación, que tendrá lugar en la segunda saga.

Tras terminar la huelga de la WGA la semana pasada, se ha confirmado que ya están manos a la obra y se están preparando los guiones. De este modo, Matt Owens compartió actualizaciones sobre One Piece Temporada 2 durante una entrevista con Deadline.

“Pusimos en marcha la sala de guionistas de la segunda temporada un poco antes de la huelga. No llegamos mucho más lejos que empezar a planear cómo iba a ser la temporada y hacer un par de esbozos. Pero hasta ahí llegamos“.

“Así que, en realidad, no hay ningún guion para la temporada que esté hecho. Todavía va a llevar algún tiempo. La sala de guionistas está en marcha, sí, terminando los guiones para que podamos entrar en el trabajo de diseño, programación, preproducción, todo ese tipo de cosas”.

Puedes leer más aquí sobre los arcos argumentales que probablemente adaptará la segunda temporada.

