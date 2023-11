Final de Attack on Titan: ¿ha terminado (por fin) el anime?

Attack on Titan ha llegado recientemente con el episodio más esperado de la Temporada 4, y aquí, todo el mundo quiere saber si el anime ha terminado o si hay más contenido que se adaptará en las temporadas posteriores.

La historia de Attack on Titan comenzó hace muchos años, cuando la Titán fundadora, Ymir, transmitió sus poderes a los Nueve Titanes, que acabaron convirtiéndose en una amenaza para la sociedad. Más tarde, la serie nos presentó a Eren, el protagonista principal, que, con el tiempo, algunos pueden considerarlo villano.

La serie comenzó en 2009 como manga y concluyó en 2021, y el anime que vio la luz en 2013 ha llegado con un nuevo episodio de 85 minutos.

Aquí hablamos CON SPOILERS del final de Attack on Titan.

Attack on Titan: ¿Se ha acabado el anime?

El episodio de larga duración tiene todo lo que todo el mundo esperaba, pero lo que los fans del anime nunca quisieron ver fue a Eren muriendo a manos de la persona a la que siempre amó.

Por desgracia, sí, el anime ha llegado a su fin el 4 de noviembre de 2023, con el episodio final lleno de acción.

Isayama concluyó la serie de manga en 2021; sin embargo, no muchos fans quedaron satisfechos con el final de la historia. Afortunadamente, el mangaka aprovechó el anime para corregir sus errores. Como se confirmó antes del estreno oficial del episodio, el autor presentó un nuevo guión gráfico para el episodio final del anime. Como resultado, vimos algunos diálogos adicionales u originales del anime entre los personajes.

En resumen, MAPPA e Isayama se aseguraron de que el final del anime no pareciera precipitado, y permitió comprender claramente los motivos últimos de Eren.

El episodio acaba de terminar, y muchos fans aún no han visto el final, pero a juzgar por las tendencias en las redes sociales, se puede decir con seguridad que al fandom le ha encantado el final del anime. De hecho, varios fans aún no pueden creer que el anime haya concluido y que éste sea el final del camino para Attack on Titan.

Attack on Titan empezó en 2013 y nos dio varios momentos inolvidables, pero por mucho que a los fans les cueste aceptar la verdad, la serie no va a volver.

