Top 10 mejores animes con la mejor historia

Si te has preguntado alguna vez cuáles son los 5 animes con mejor historia te echamos una manita.

De forma paulatina, los animes se han hecho un hueco dentro de la industria el entretenimiento pasando de ser un nicho a un producto mainstreaming.

Bien sea por la historia o bien sea por los personajes, los animes son muy variopintos y tenemos una gran variedad donde escoger.

Sin embargo, siempre hay algunos que destacan sobre el resto y esto es todo lo que tienes que saber sobre los mejores 5 animes con la mejor historia.

Los 10 mejores animes con la mejor historia

Ataque a los titanes

CRUNCHYROLL

Parece mentira pero ataque a los titanes ha estado en nuestras vidas desde hace una década, y sería bastante justo describirla como una obra maestra. La serie empezó como un anime típico, pero con una gran variedad de giros de guiones y sorpresas se convirtió en un anime icónico.

La popular serie gira en torno a Eren, que decide vengar la muerte de su madre matando a todos los Titanes. Su viaje nos presenta a varios personajes complejos pero interesantes con unas secuencias de lucha maravillosas.

Al principio, el anime tenía una ambientación postapocalíptica similar a la de muchas otras series. Sin embargo, a medida que avanzaba la historia, nos dimos cuenta de que es algo de lo que nunca se ha oído hablar en ningún otro anime/manga.

Vinland Saga

STUDIO MAPPA

Este anime nos da animación e historia. Al principio, conocemos a un niño llamado Thorfinn, que no deja de molestar a sus padres con sus travesuras. Sin embargo, la criatura presencia la muerte de su padre delante de sus ojos, y después de eso, desarrolla una personalidad totalmente diferente.

En un principio buscará venganza contra Askeladd, que engañó y asesinó a su padre, pero al empezar a trabajar para él su visión cambia viéndolo como un mentor y un enemigo al mismo tiempo. Aquí es donde nos damos cuenta de la verdadera belleza de la narrativa de Vinland Saga.

Además, la complejidad de las relaciones añade riqueza a la historia, pero lo que verdaderamente destaca es el desarrollo del carácter de Thorfinn.

Monster

CRUNCHYROLL

Si te encantan las historias complejas Monster es tu anime, sobre todo, porque te dejará en vilo hasta el último momento.

La complejidad de los personajes no dejará que te aburras y una vez que le pillas el ritmo no hay vuelta atrás.

Del mismo modo, Monster también viene con un antagonista que puede ponerte la piel de gallina. Seguro que nunca has visto un villano de anime tan cruel como él.

Naruto

CRUNCHYROLL

Clásico entre los clásicos, pero si buscas una buena historia Naruto es uno de los mejores animes en cuanto a historia.

La trama comienza con un huérfano llamado Naruto que nunca recibió ningún tipo de respecto respeto o cariño por parte de los aldeanos de Konoha. Sin embargo, en vez de vengarse intenta ganarse su amor. Naruto es considerado uno de los personajes mejor escritos y adorado por su humor, lealtad y valentía

Además, lo que hace que la historia de Naruto sea tan buena es el desarrollo de los personajes. Por ejemplo, la serie te hace seguir a los personajes desde su infancia hasta la edad adulta. Al mismo tiempo nos desarrolla trágica historia de fondo para cada personaje, incluidos los villanos, que no te permitirá odiarlos.

Al principio, la historia puede parecerte un poco lenta si eres un recién llegado, pero una vez que establezcas un buen vínculo con los personajes, seguro que te enganchas.

Death Note

Netflix

Esta historia está llena de sorpresas empezando por su protagonista, Light Yagami, que parece más bien un antagonista. Esto es algo que hace que la historia destaque.

Light se encuentra accidentalmente con un cuaderno de Shinigami llamado Death Note. Al conocer sus poderes, el chico empieza a usarla mal y a matar a varias personas escribiendo sus nombres en ella.

La historia nos obliga a pensar si debes apoyar al protagonista o si es buena idea alejarse de él. Además, al ver la serie, tampoco tenemos la necesidad de ver escenas de lucha. Eso se debe a que los juegos mentales entre Light Yagami y L acaparan todo el protagonismo.

Erased

Hulu

Hay muchos proyectos de anime sobre viajes en el tiempo, pero sólo unos pocos alcanzan el nivel de Erased en lo que se refiere a un argumento perfecto. Erased sigue a Satoru Fujinuma, que viajó 18 años atrás en el tiempo para evitar la prematura muerte de su madre. Además, Satoru también tiene la responsabilidad de impedir que el asesino de su madre mate a tres de sus mejores amigos.

Erased formó parte de la programación de anime de invierno de 2016, y muy pronto se hizo popular entre los aficionados. El anime es el epítome del amor, el sacrificio y la verdadera amistad que puede hacerte llorar más a menudo. A pesar de durar una sola temporada de 12 episodios, Erased dejó sus huellas en el corazón de todo fanático que nunca podrán “borrarse”.

One Piece, de los animes más largos con mejor historia

One Piece es una de las franquicias de animanga más longevas que sigue ocupando un lugar en la lista de seguimiento de los fans de todo el mundo. La historia de la serie gira en torno a un niño llamado Luffy D Monkey que desde niño quería convertirse en el rey de los piratas. Siempre se le ve llevando un sombrero que le pasó su ídolo, Shanks.

La personalidad traviesa e inocente de Luffy y la forma en que se enfrenta a sus enemigos son algunas de las razones por las que a los espectadores les encanta ver al chico en pantalla. Además, todos los personajes secundarios tienen su parte de tiempo en pantalla, lo que hace que sus papeles sean importantes en la historia.

Hunter X Hunter

Hunter X Hunter parece infantil al principio, pero a medida que la historia avanza hasta el Arco de la Hormiga Quimera, nos damos cuenta de lo maduro y oscuro que es el programa de televisión. Siguiendo a Gon Freecss en su empeño por encontrar a su padre, que le abandonó en su infancia, el anime presenta un tono oscuro que puede confundirte constantemente.

El argumento impredecible y el sólido crecimiento de los personajes no te permiten abandonar el anime. Además, los elementos psicológicos te hacen decidir a quién quieres apoyar. Por ejemplo, el Arco de la Hormiga Quimera comienza contigo odiando a las hormigas Quimera y odiando a los humanos. Sin embargo, la historia saca una carta inversa de UNO a favor de la nueva especie una vez terminada la primera mitad.

Mob Psycho 100

Netflix

Mob Psycho 100 gira en torno a Mob, un vidente que sólo busca una vida pacífica. Sin embargo, cuanto más huye del mundo de los superhéroes, más se ve arrastrado hacia él. El anime hace que todos los espectadores se den cuenta de la importancia de las cosas básicas que a menudo pasamos por alto.

La serie puede hacerte caer del sofá con su naturaleza humorística, y al mismo tiempo, también puede hacerte gritar por sus elementos oscuros. Sorprendentemente, varios fans también han comparado la serie con el icónico anime One Punch Man.

Classroom of the Elite

CRUNCHYROLL

Classroom of the Elite es un thriller psicológico considerado uno de los mejores animes de este género. La serie sigue a Kiyotoka Ayanokouji, que ingresa en la Escuela de Nutrición Avanzada Metropolitana de Tokio con una misión desconocida. No congenia bien con los demás alumnos de su clase.

Sobre todo, lo más chocante de él es que, a pesar de poseer un intelecto elevado, lo admiten en la clase D, donde se echa a todos los alumnos por debajo de la media.

Y estos son los animes con mejor historia. ¿Los has visto? ¿Cuál es tu favorito?