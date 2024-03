Predicciones de los Simpson: ¿cómo y por qué adivinan todo?

Es probable que hayas visto que Los Simpson suelen hacer predicciones bastante acertadas del futuro a lo largo de sus temporadas. Algunas de estas cobran mucho sentido luego de ser emitidas, pero ¿cómo es que lo hacen? Acá te hablaremos sobre esto.

Los Simpson es una de las series animadas con más repercusión en la cultura pop y con el paso de los años se han convertido en todo un referente, pero también se han ganado una reputación casi como la de Nostradamus, por el hecho de predecir el futuro.

Todo comenzó como una broma en Internet, pero con el tiempo habían más y más coincidencias.

Predicciones de Los Simpson que sorprenden a todos

En la temporada 11, específicamente el episodio llamado ‘Bart del futuro‘, Lisa mencionó que Donald Trump había sido el presidente de Estados Unidos (y que había dejado al país en bancarrota). Más de una década después, Trump derrotó a Hillary Clinton en las elecciones de 2016 y se convirtió en presidente, confirmando la profecía de Lisa.

Pero si de ejemplos se trata, hay un montón. Los Simpson siempre tienen un alto poder de predecir eventos que ocurrirán. Desde que ha estado activo el show se han mostrado algunos de los acontecimientos más sísmicos de las últimas tres décadas en ámbitos de la política, la cultura pop y la tecnología, como el 11-S, los smartwatches e incluso el bloqueo global.

20TH CENTURY STUDIOS

¿Cómo hacen Los Simpson para predecir el futuro?

¿Cómo una serie animada de personas amarillas puede “adivinar” el futuro?¿Habrá un viajero del tiempo entre el equipo de creadores?, la verdad es que no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que la sala de guionistas de la serie como Pearson Hardman recluta, principalmente en Harvard.

Son personas que hacen análisis de la sociedad en todos sus ámbitos. De todas formas no sabemos cómo logran hacer las predicciones… Aunque sinceramente, no lo hacen. Saliendo de todas las teorías conspirativas, si los guionistas del show fueran unos pitonisos que ven el futuro, no desperdiciarían sus dotes escribiendo guiones o dibujando. Tal vez irían por billetes para ganarse la lotería.

Los Simpson muestan conjeyuturas de ciertos eventos que podrían llegar a pasar y por lo general, suelen tomar el camino fatídico que… ¡sorpresa!, es lo que ocurre en el mundo real, porque sabemos que el ser humano es bastante avaricioso.

¿Por qué las predicciones de Los Simpson son acertadas?

Verás, aunque puede haber sido un shock para los veinteañeros cuando Donald Trump se convirtió en presidente, este no fue su primer intento de ocupar el puesto más alto. Trump lleva intentando ganar la presidencia desde finales de los 80, y cumplió por primera vez en 2000, el año en que se estrenó ‘Bart al Futuro’.

Así que los Simpson no estaban exactamente en comunión con los espíritus para predecir una presidencia de Trump: probablemente lo habían visto en Newsweek.

Al Jean, el actual co-showrunner que ha trabajado en Los Simpson desde la segunda temporada, dice que todo se reduce a la buena suerte y la coincidencia.

“Uno de nuestros guionistas, el tipo cuyo episodio predijo que Donald Trump sería presidente, lo dijo mejor que nadie: ‘Si escribes 700 episodios y no predices nada, entonces eres bastante malo‘”, dijo Jean al NME. “Si lanzas suficientes dardos, vas a conseguir algunas dianas… en su mayoría son sólo conjeturas educadas“.

20TH CENTURY STUDIOS

No es de extrañar que un grupo de las mentes más brillantes del mundo de la comedia, educadas en algunas de las mejores escuelas del mundo puedan hacer conjeturas sobre el futuro. Casi todas las predicciones del show tienen explicaciones bastante mundanas, y aunque algunas de ellas (la del 11-S en concreto) parecen un poco espeluznantes, ninguna implica que los guionistas sean psíquicos o tengan acceso a viajes en el tiempo.

No todo es lo que parece…

Lo que comenzó como algo divertido, con el tiempo fue adquiriendo un sabor amargo. La gente ha tergiversado la serie, manipulado imágenes fijas y utilizado la IA para fabricar escenas de episodios inexistentes, así que no hay que creer todo lo que se ve por ahí.

Hubo un títular de un medio de noticias que publicó: “¿Predijeron Los Simpson la muerte de George Floyd?” y realmente esto es muy bajo. Que un periodista tomara un hecho como ese para relacionarlo falsamente con una serie de alto rating como Los Simpson para conseguir interacciones en redes es muy sucio.

Pero este no es el único ejemplo. Una rápida búsqueda en Google mostrará que el reciente derrumbe del puente de Baltimore ha servido de forraje para que utilicen el “Los Simpson lo predijeron” como una forma para ganar clics.

Así que la próxima vez que veas un artículo sobre los Simpson prediciendo el futuro, no hagas clic en este ya que es clickbait. Lo mejor que puedes hacer es ver las temporadas del show y disfrutarlo. Ahí te darás cuenta que el mito de las predicciones de Los Simpson es un 80% falso.

