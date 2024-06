¿Habrá Temporada 9 de Un Show Más? Explicación del Reboot

Uno de los grandes anuncios del 2024 para las series animadas es el reboot de Un Show Más, aquí te explicamos todo lo que sabemos.

Durante el Festival de Animación de Annecy 2024 se hicieron varios anuncios relacionados a series animadas.

Uno de los más importantes es el reboot de Un Show Más (conocida como Historias Corrientes en España). La serie vuelve luego de 7 años, y aquí está todo lo que sabemos sobre ella.

¿Tendremos Temporada 9 de Un Show Más?

Un Show Más tendrá su reboot, pero es probable que no continúe desde donde lo dejó la octava temporada.

El revival aún no tiene título, pero está en desarrollo en Cartoon Network.

Se desconoce si los personajes principales del original volverán como protagonistas, ya que la serie fue descrita como “completamente nueva“. Sin embargo, Variety informó que algunos personajes volverán de alguna forma.

Quintel, creador de Un Show Más, vuelve a estar a bordo, un elemento clave que dará credibilidad al reboot.

¿De qué podría tratarse el reboot de la serie?

No hay detalles sobre la nueva historia de Un Show Más, pero será una aventura totalmente nueva.

Se reportó que el reboot de Un Show Más será una nueva serie que no será una continuación directa del final de la octava temporada. Esto significa personajes nuevos y una dirección diferente en lugar de una continuación de los acontecimientos del último episodio.

Al final de la historia, Mordecai y Rigby dejaron sus trabajos en el parque y siguieron adelante. Mordecai se convirtió en artista, se casó con una murciélago y tuvo tres hijos.

En una entrevista concedida a Animation Magazine en 2017 tras el final, Quintell declaró: “Terminar con todo fue sin duda un reto, intentar averiguar cómo asegurarnos de que íbamos a satisfacer todas las cosas que la gente quería ver, y lo que nosotros queríamos ver, y superarnos a nosotros mismos porque hemos hecho muchas locuras a lo largo de los años.”

“Ya casi no te quedan cosas. ‘¡Ya hicimos eso! ¡Ya hemos hecho eso! Pero creo que lo resolvimos y pusimos un montón de cosas que nunca habíamos hecho y un montón de cosas que no creo que pudieras hacer a menos que estuvieras pasando de una racha tan larga y terminándola. Así que funcionó.”

Han pasado varios años desde entonces, así que tal vez nuevas ideas hayan revoloteado en la cabeza de Quintell durante el descanso.

¡Y eso es todo! Actualizaremos este artículo a medida que sepamos más información. Si buscas más contenidos de series, puedes revisar quién es el maestro de Mae en Star Wars The Acolyte o lo que sabemos sobre House of the Dragon Temporada 2.