Se filtra el vídeo de prueba de la primera película de Shrek

El no tan alegre ogro verde, mundialmente conocido como Shrek, se ha convertido en fenómeno desde el estreno de la primera película en 2001, la cual dio lugar a toda una franquicia. Aunque las primeras imágenes de prueba han demostrado por qué el proyecto inicial se canceló.

Mike Myers puso voz al ogro verde del libro ilustrado infantil de 1990 que lleva el mismo nombre, escrito por William Steig. El argumento se centra en Shrek, un ogro desolado y bravucón que vive en un pantano, alejado de la civilización porque odia a los demás.

Cuando las criaturas fantásticas empiezan a invadir su pantano debido a que Lord Farquaad de Duloc las exilia, trastornan su apacible vida. Es por esto que Shrek se embarca en una aventura de cuento de hadas.

Si quiere paz, deberá salvar a la princesa Fiona y entregarla a Lord Farquaad a cambio de hacer que todos se marchen de su pantano.

De ahí surgió una historia de amor de cuento de hadas entre un ogro y la princesa Fiona. Pero ella también fue maldecida: se convierte en ogro por las noches.

La franquicia Shrek es una de las favoritas de los fans, pero no se parece en nada a las imágenes de prueba originales.

Los fans de Shrek no pueden creer que así iba a ser la primera película

Los fans se quedaron de piedra cuando se “desenterraron” las imágenes de prueba originales de Shrek y se hicieron públicas en el canal de YouTube de Zoom Art Studio.

El metraje filtrado parece salido directamente de un videojuego de la década de los noventas. Realizado en 1995, carece de la profundidad, el color brillante y el encanto de la película de 2001.

Shrek también es notablemente diferente en el vídeo de prueba: parece más pequeño, no es tan verde y tiene los brazos y las piernas más delgados y no hablemos del rostro… o es el querido ogro que concoemos.

Los fans también ven a un personaje parecido a un pájaro que se abalanza para intentar robar a Shrek. No sabemos quién es pero sin duda es un personaje descartado. Ah, también cabe mencionar los dientes grotescos y cariados que tiene Shrek.

En Twitter (X), algunas personas comentaron: “Ya veo por qué los empleados de Drewmworks lo consideraron un proyecto de castigo desde el principio.”

Otro dijo: “Todas las estrellas se alinearon para que, de alguna manera, acabáramos con la versión más perfecta de Shrek“.

Algunos otros entendieron las decisiones creativas de guardar las secuencias de prueba y rehacer Shrek. “Aparte del hecho de que por fin se encontró el clip completo después de casi 30 años, puedo entender por qué decidieron rehacer toda la película“, dijo una persona.

“Es una pena que no nos dieran un diseño de Shrek fiel al libro, pero el Shrek que nos dieron tiene un diseño AÚN MÁS icónico, así que no me quejo“, comentó otro.

A la película de Shrek le fue muy bien tras su estreno inicial en 2001, ya que recaudó 491,8 millones de dólares frente a los 60 millones de su presupuesto.

Ahora, los fans están ansiosos por que la franquicia continúe, ya que hay planes para una quinta entrega de la franquicia.

