Top 10 mejores animes de Studio Madhouse

Uno de los estudios más conocidos y con más proyección en lo que se refiere a la producción de animes, es sin duda Studio Madhouse. Responsable de joyas como Hunter x Hunter, One-Punch Man, entre otros. Acá te hicimos nuestro top 10 de mejores animes de Studio Madhouse.

Studio Madhouse es una de las casa productoras de anime en Japón más respetadas de la industria. Su reputación es simplemente legendaria.

Las series que ha producido este estudio suelen ser atrevidas y marcan tendencias. Demás está decir que con su ética de trabajo y sus hermosas animaciones, esta casa ha desarrollado varios de los mejores animes que han hecho historia.

Cofundado en 1972 por Masao Maruyama (que también fundó MAPPA), Osamu Dezaki, Rintaro y Yoshiaki Kawajiri, Madhouse ha dejado un profundo legado. En los últimos 50 años, el estudio ha desarrollado más de 300 títulos, algunos de los cuales han cosechado un enorme éxito y son considerados como los mejores animes de todos los tiempos.

Así que, desde thrillers internacionalmente apreciados hasta shonen, aquí están nuestras 10 mejores series de anime de todos los tiempos producidas por Studio Madhouse.

MadHouse

Este es nuestro top 10 de mejores animes hechos por Studio Madhouse

Esperamos que esta lista sea de tu agrado y que, si no conocías algunos de estos títulos, les des una oportunidad porque realmente valen la pena.

10. Rainbow

Empezamos esta lista con la serie de 2010, Rainbow. Esta es una de las creaciones más conocidas del ex yakuza y mangaka George Abe.

Ambientada en 1955, Rainbow sigue la historia de siete jóvenes delincuentes que ingresan en el reformatorio especial Shounan. Sin embargo, su estancia en ese lugar no es un paseo por el parque. Se ven obligados a luchar por sobrevivir entre algunos de los peores delincuentes de Japón mientras esperan su puesta en libertad.

Durante este tiempo conocen a un preso mayor llamado Rokurouta Sakuragi -un antiguo boxeador- que les enseña a ser fuertes y a sobrevivir. Aunque, incluso si lo consiguen, ¿qué clase de vida les esperará al otro lado? Experimenta su horror, su esperanza y sus sueños desgarradores en esta historia de supervivencia sin igual.

Disponible en: DVD

9. Nana

La serie shoujo, Nana, rompe los moldes típicos del formato con esta compleja historia adulta de amor, pérdida y traición.

La historia sigue a dos mujeres que comparten el nombre de Nana. Una es una chica de campo que lo arriesga todo para labrarse una vida en la gran ciudad, mientras que la otra es una músico con sueños tan grandes como su personalidad.

Al comenzar sus nuevas vidas adultas, se conocen y entablan una estrecha amistad. Pero, de una manera con la que todos nos podemos identificar, a medida que pasa el tiempo y la vida les lanza múltiples bolas curvas, su amistad se pone a prueba. ¿Seguirán siendo amigas?

Disponible en: Amazon Prime Video y Crunchyroll

8. Frieren: Más allá del final del viaje

Basado en el manga homónimo de Kanehito Yamada, Frieren: Más allá del final del viaje es el anime más nuevo de nuestra lista. Comenzó a emitirse en septiembre de 2023, pero ya se ha convertido en una de las series más valoradas del año (y una que sin duda deberías añadir a tu lista).

La historia sigue a un mago elfo llamado Frieren. Tras pasar años explorando el mundo y aprendiendo magia, regresa a casa y comprueba que sus amigos mortales han envejecido y ella sigue igual.

Tras la muerte de uno de sus amigos íntimos, emprende un nuevo viaje de autodescubrimiento en el que persigue su pasión por la magia, pero también visitar a todos sus antiguos camaradas antes de que ellos también mueran de viejos.

Disponible en: Crunchyroll

7. Hajime no Ippo: Espíritu de lucha

Las series de anime deportivo rara vez tienen éxito. Pero Hajime no Ippo es la excepción a la regla. Esta serie noqueadora está llena de acción, personajes divertidos y suficiente suspense para mantener enganchado a cualquier aficionado al shonen.

La serie sigue el periplo del antiguo enclenque Makunouchi Ippo, que decide convertirse en campeón de boxeo tras verse obligado a soportar años de acoso en su adolescencia. Durante el resto de la historia, Ippo se esfuerza por conseguir su objetivo hasta que finalmente se convierte en el boxeador que siempre ha soñado ser.

Disponible en: Netflix

6. Parasyte – The Maxim

Lanzado por primera vez en 2014, este anime podría estar cerca de su 10 aniversario, pero eso no le impide ser una de las series de ciencia ficción más queridas de todos los tiempos.

Cuando se trata de series de acción, Madhouse es conocida por crear algunas de las mejores, y Parasyte – The Maxim, es uno de esos títulos que casi siempre destaca. La historia sigue a un estudiante de instituto llamado Shinichi Izumi que resulta infectado por un parásito alienígena. Sin embargo, mientras este parásito intentaba apoderarse de su cerebro, accidentalmente se dirige a su brazo en su lugar y este error le otorga unos superpoderes demenciales.

Decidido a hacer un buen uso de sus habilidades, Shinichi decide dar caza a otros alienígenas parásitos mientras lucha con Migi por el control de su cuerpo. A lo largo de la serie, ambos comienzan a fusionarse en una sola persona. ¿Qué ocurrirá? ¿Quién saldrá victorioso?

Disponible en: Crunchyroll

5. Hellsing Ultimate

Hellsing Ultimate es una miniserie que, contra todo pronóstico, ha conseguido durar seis años, a pesar de contar sólo con diez episodios. ¿Cómo es posible? Aunque probablemente se deba a algún tipo de acuerdo con el universo, también es una prueba de la popularidad de las creaciones de Madhouse.

Hellsing Ultimate gira en torno a una organización homónima creada para luchar contra las amenazas sobrenaturales. Para ello cuentan con su mejor arma, Alucard, un Señor Vampiro empeñado en luchar y matar a los de su propia especie.

Sigue su historia mientras él, y su recién reclutado ayudante, se enfrentan a algunas de las peores criaturas y creaciones que el mundo puede ofrecer. Pero no te preocupes, no hay nada que no pueda manejar.

Disponible en: Crunchyroll

4. Hunter x Hunter

La obra maestra de las batallas shonen, Hunter x Hunter, se queda fuera de nuestro top tres y nos costó mucho, para ser honestos.

Basada en la serie de manga homónima de Yoshihiro Togashi, Hunter x Hunter ha sido adaptada dos veces. Primero en 1999 y más tarde en 2011-2014 por Madhouse. Aunque ambas series tuvieron éxito, no hace falta decir que la versión de Madhouse es una de las series de anime más populares de la historia. ¿Quieres pruebas? Basta con ver su puntuación de 9/10 en IMDb.

Creada durante el apogeo de Madhouse, la historia sigue a un joven llamado Gon Freecss que decide seguir los pasos de su padre – perdido hace mucho tiempo – y convertirse en cazador. A lo largo de la historia, Gon intenta superar el riguroso examen de cazador, encontrándose con otros cazadores por el camino, así como con otras amenazas sobrenaturales.

Disponible en: Crunchyroll

3. One-Punch Man

One Punch Man, una de las mayores parodias del género shonen de todos los tiempos, es un nombre internacionalmente conocido (al menos entre los aficionados al anime).

Ambientada en una versión de Japón llena de monstruos peligrosos y mortíferos, la serie sigue al poderoso protagonista Saitama, capaz de derrotar a cualquier enemigo con un solo puñetazo. Sin embargo, su único sueño es conocer a alguien que sea lo suficientemente fuerte como para darle un buen combate.

Esta serie es absolutamente desternillante. Aburrido de sus poderes, vemos a Saitama golpear a toda una serie de pintorescos personajes hasta dejarlos en el olvido, todo ello mientras espera que el próximo que se enfrente a él sea el oponente que ha estado esperando.

Disponible en: Crunchyroll

2. Monster

La siguiente en nuestra lista es Monster. Es una de las series más aclamadas y uno de los animes más populares de Madhouse. Pero es diferente de todas las series shonen y seinen que dominan actualmente las listas de éxitos.

Monster es un sombrío thriller sobre un cirujano llamado Dr. Kenzou Tenma que decide salvar la vida de un pobre paciente. Sin embargo, poco podía imaginar que años más tarde ese paciente se convertiría en un asesino en masa que le persigue años después. Y sólo hay un hombre que puede detenerlo: Kenzou Tenma.

Disponible para ver en: Netflix

1. Death Note

Por último, una de las series de anime más conocida de todos los tiempos. Death Note es el anime que definió a una generación y dejó un legado que aún hoy influye en nuestra cultura.

A diferencia de todo lo que hemos visto en series shonen, Death Note sigue la historia del aterradoramente inteligente Light Yagami. Tras encontrar un cuaderno sobrenatural propiedad del aburrido Shikigami Ryuk, que permite al usuario matar a quien quiera con sólo escribir su nombre en las páginas del diario.

Con temas de violencia, derramamiento de sangre y asesinatos, la promesa de Light Yagami de librar al mundo de los criminales da lugar a un emocionante juego del gato y el ratón sin igual entre él y el enigmático detective L. ¿Quién prevalecerá? Sólo hay una forma de averiguarlo. Viendo Death Note (o, al menos, buscando los spoilers en Internet).

Disponible en: Crunchyroll

Ahí lo tienes. Desde viajes fantásticos de autodescubrimiento hasta thrillers terroríficos, aquí están nuestras 10 mejores series de anime producidas por Studio Madhouse. ¿Alguna de tus favoritas estaba en la lista?