Cómo conseguir pases de incursión remota gratis en Pokémon Go (mayo de 2022)

Niantic / The Pokémon Company

¿Te preguntas si es posible conseguir Pases de Incursión Remota gratis en Pokémon Go? Tenemos toda la información que necesitas para conseguir este codiciado objeto en mayo de 2022.

Añadidos por primera vez a Pokémon Go en 2020, los pases de incursión remota ampliaron la popular función de incursión del juego permitiendo a los jugadores formar equipo con otros entrenadores de todo el mundo para participar en batallas de incursión de 5 estrellas.

Incluso a nivel local, los jugadores pueden combinar los Pases de Incursión Remota con la función “Cerca” para unirse a las Batallas de Incursión en sus alrededores mientras permanecen en la comodidad de sus hogares.

Desgraciadamente, no se reparten fácilmente como la mayoría de los objetos. Por ejemplo, no se pueden conseguir en Regalos o en PokeParadas. A continuación, detallaremos los métodos actuales para conseguir Pases de Incursión Remota en Pokémon Go.

Niantic Los Pokémon legendarios, como Rayquaza, pueden combatirse con los pases de incursión a distancia.

Cómo conseguir pases de incursión remota en Pokémon Go (mayo 2022)

Todos los lunes, los jugadores pueden canjear un pack en la tienda por 1 Poke Moneda. En meses anteriores, esto incluía un Pase de Incursión Remota gratuito junto con otros objetos útiles, lo que ha sido muy útil.

Desafortunadamente, a partir del 23 de mayo de 2022, ya no habrá un Pase de Incursión Remota en este paquete. El primer paquete tras este cambio incluye tres Super Incubadoras y nada más.

Recompensas de avance de investigación

Actualmente no se pueden obtener pases de incursión remota de forma gratuita como recompensas de avance de investigación en mayo de 2022. Si esto cambia en el futuro, os mantendremos informados.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

¿Qué son los pases de incursión remota en Pokémon Go?

Estos pases te permiten unirte a las Incursiones en la pantalla de Cerca desde tu ubicación actual, eliminando la necesidad de viajar para participar en ellas.

También se pueden utilizar para participar en batallas de incursión en todo el mundo cuando otro entrenador te invita. Tendrás que ser amigo de un entrenador para poder participar en sus incursiones.

Si consigues estos pases, podrás entrar directamente en las incursiones e incluso encontrarte con un Pokémon legendario.

Cómo utilizarlos

Utilizar los pases es relativamente fácil. En primer lugar, tendrás que acceder a la pantalla de Cerca:

Desde la pantalla principal del juego, mira hacia la parte inferior derecha. Verás un par de prismáticos. Debajo hay una barra con siluetas de Pokémon, selecciónala. A partir de ahí, se abrirá una pestaña. En la parte superior, verás “Incursión”. Selecciona una incursión en curso a la que quieras unirte. Si tienes pases, haz clic en el botón rosa grande de “Batalla”; un número al lado mostrará cuántos pases tienes.

Una vez que hayas hecho esto, podrás participar en la Batalla de Incursión remota y trabajar para atrapar al siguiente monstruo de tu lista.