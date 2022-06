Cómo vencer a Arlo en Pokémon Go junio 2022: mejores counters

Load More

Junto a Arlo, también podrás enfrentarte a otros cuantos Líderes del Team Rocket Go, así que echa un vistazo a nuestras guías para derrotar a Cliff y Sierra . El icónico Giovanni también sigue presente para junio de 2022.

Uno de los mejores equipos que puedes llevar a la batalla contra Arlo en Pokémon Go es el de Darmanitan, Mamoswine y Gengar.

Si ganas la batalla, tendrás la oportunidad de capturar uno de sus Pokémon Oscuros, que puede ser ‘purificado’ para un aumento de PC, o dejarlo como una Sombra con estadísticas de ataque más altas si tienes una mentalidad competitiva o estás buscando dominar las batallas de incursiones . Moralmente está feo, pero no nos meteremos ahí.

Una de las características más emocionantes de Pokémon Go son las batallas en las que puedes participar contra el Team Go Rocket. Los villanos invaden Poképaradas y con sus Pokémon Oscuros agresivos luchan contra cualquiera que interactúe con ellos.

Si estás teniendo dificultades para derrotar al líder del Team Go Rocket Arlo en Pokémon Go, tenemos los mejores counters y estrategias que te llevarán directamente a la victoria.

by María Pastoriza