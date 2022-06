Cómo vencer a Cliff en Pokémon Go junio 2022: mejores counters

Cliff ha regresado a Pokémon Go y, aunque el líder del Team GO Rocket puede no representar la misma amenaza que Giovanni, o incluso Sierra, aún tendrá que prepararse con anticipación para derrotarlo, y os contamos sus counters.

Tras derrotar a seis miembros del Team Go Rocket en Pokémon Go y recoger sus Componentes Misteriosos como recompensa, los entrenadores podrán formar un Radar Rocket y enfrentarse a uno de los Líderes del Team Go Rocket: Cliff, Arlo o Sierra.

Estos líderes son mucho más difíciles de derribar en comparación con los miembros del Team Go Rocket que encontrarás en las PokeParadas, y para empeorar las cosas, no sabrás qué conjunto de Pokémon van a enviar en el juego hasta que entres en la batalla.

Aquí encontrarás toda la información que necesitas para derrotar a Cliff, ganar algunas dulces recompensas y tener la oportunidad de atrapar un Cubone Oscuro propio en el proceso.

Cómo derrotar a Cliff en Pokémon Go (junio 2022): counters y más

El líder del Team Go Rocket, Cliff, ha sido durante mucho tiempo una espina en el costado de muchos entrenadores de Pokémon Go, y eso no es diferente en junio de 2022, donde su alineación sigue incluyendo encuentros contra Cubone, Luxray, Charizard y más.

Cliff siempre enviará a Cubone al principio de la batalla, seguido de dos de los seis posibles Pokémon. Su alineación actual para vencer es:

1er Pokémon: Cubone

2do Pokémon: Electrivire / Luxray / Omastar

3er Pokémon: Swampert / Charizard / Tyranitar

Primer Combate de Cliff en Pokémon Go

Counters de Cubone

Counters Kingler Burbuja (Movimiento rápido)

Martillazo (Movimiento cargado) Kyogre Cascada (Movimiento rápido)

Surf (Movimiento cargado) Mamoswine Nieve polvo (Movimiento rápido)

Alud (Movimiento cargado) Tangrowth Látigo cepa (Movimiento rápido)

Latigazo (Movimiento cargado) Weavile Canto helado (Movimiento rápido)

Alud (Movimiento cargado) Zarude Látigo cepa (Movimiento rápido)

Latigazo (Movimiento cargado)

Segundo Combate de Cliff en Pokémon Go

Counters Electrivire

Electivire es un Pokémon de tipo eléctrico puro, lo que significa que su única debilidad son los ataques de tipo tierra.

Electivire Excadrill Disparo Lodo (Movimiento Rápido)

Terremoto (Movimiento Cargado) Garchomp Disparo Lodo (Movimiento Rápido)

Terremoto (Movimiento Cargado) Groudon Disparo Lodo (Movimiento Rápido)

Terremoto (Movimiento Cargado) Rhyperior Bofetón Lodo (Movimiento Rápido)

Terremoto (Movimiento Cargado) Landorus Bofetón Lodo (Movimiento Rápido)

Tierra Viva (Movimiento Cargado) Krookodile Bofetón Lodo (Movimiento Rápido)

Terremoto (Movimiento Cargado)

Counters de Luxray

Luxray también es tipo Eléctrico, así que podrías usar el mismo equipo.

Counters Excadrill Disparo Lodo (Movimiento Rápido)

Terremoto (Movimiento Cargado) Garchomp Disparo Lodo (Movimiento Rápido)

Terremoto (Movimiento Cargado) Groudon Disparo Lodo (Movimiento Rápido)

Terremoto (Movimiento Cargado) Rhyperior Bofetón Lodo (Movimiento Rápido)

Terremoto (Movimiento Cargado) Landorus Bofetón Lodo (Movimiento Rápido)

Tierra Viva (Movimiento Cargado) Rhydon Bofetón Lodo (Movimiento Rápido)

Terremoto (Movimiento Cargado)

Counters de Omastar

Omastar es un tipo dual Roca/Agua, lo que lo hace débil contra los ataques de tipo Eléctrico, Lucha, Planta y Tierra.

Omastar Counters Zarude Látigo Cepa (Movimiento Rápido)

Latigazo (Movimiento Cargado) Roserade Hoja Afilada (Movimiento Rápido)

Lluevehojas (Movimiento Cargado) Tangrowth Látigo Cepa (Movimiento Rápido)

Latigazo (Movimiento Cargado) Venusaur Hoja Afilada (Movimiento Rápido)

Plantaferoz (Movimiento Cargado) Lucario Contador (Movimiento Rápido)

Esfera Aural (Movimiento Cargado) Torterra Hoja Afilada (Movimiento Rápido)

Plantaferoz (Movimiento Cargado)

Tercer Combate de Cliff en Pokémon Go

Counters Swampert

Swampert es un Pokémon de tipo agua/tierra, lo que significa que su única debilidad son los ataques de tipo Planta.

Counters Zarude Látigo Cepa (Movimiento Rápido)

Latigazo (Movimiento Cargado) Roserade Hoja Afilada (Movimiento Rápido)

Lluevehojas (Movimiento Cargado) Tangrowth Látigo Cepa (Movimiento Rápido)

Latigazo (Movimiento Cargado) Venusaur Hoja Afilada (Movimiento Rápido)

Plantaferoz (Movimiento Cargado) Leafeon Hoja Afilada (Movimiento Rápido)

Hoja Aguda (Movimiento Cargado) Breloom Contador (Movimiento Rápido)

Puño Dinámico (Movimiento Cargado)

Counters de Charizard

Charizard es un Pokémon de fuego y Volador, así que es débil contra Eléctrico, Roca y Agua.

Counters Rampardos Antiáereo (Movimiento rápido)

Avalancha (Movimiento cargado) Terrakion Antiáereo (Movimiento rápido)

Avalancha (Movimiento cargado) Landorus Lanzarocas (Movimiento rápido)

Avalancha (Movimiento cargado) Rhyperior Antiáereo (Movimiento rápido)

Romperrocas (Movimiento cargado) Tyranitar Antiáereo (Movimiento rápido)

Roca afilada (Movimiento cargado) Regirock Lanzarrocas (Movimiento rápido)

Roca Afilada (Movimiento cargado)

Counters de Tyranitar

Tyranitar es débil contra Bicho, Hada, Lucha, Planta, Tierra, Acero y Agua.

Counters Blaziken Contador (Movimiento Rápido)

Onda Certera (Movimiento Cargado) Breloom Contador (Movimiento Rápido)

Puño Dinámico (Movimiento Cargado) Conkeldurr Contador (Movimiento Rápido)

Puño Dinámico (Movimiento Cargado) Lucario Contador (Movimiento Rápido)

Esfera Aural (Movimiento Cargado) Machamp Contador (Movimiento Rápido)

Puño Dinámico (Movimiento Cargado) Sirfetch’d Contador (Movimiento Rápido)

A Bocajarro (Movimiento Cargado)

Mejor equipo para vencer a Cliff en Pokémon Go

Uno de los mejores equipos para derrotar a Cliff en Pokémon Go sería Zarude, Garchomp y Rampardos.

Necesitarás un fuerte tipo Planta para acabar con Marowak, Omastar y Swampert si Cliff los envía, así que hemos recomendado a Zarude, que muchos Entrenadores tendrán después de completar su historia de Investigación Especial.

A continuación, un fuerte tipo Tierra como Garchomp te ayudará a derrotar a Electivire y Luxray. Por último, un Pokémon de tipo Roca como Rampardos es esencial para acabar con Charizard si Cliff elige ese Pokémon.

El único Pokémon que este equipo no cubre es Torterra. Si Cliff lo envía en la tercera fase, necesitarás un contador de tipo hielo como Weavile o Mamoswine, así que ajusta tu equipo ligeramente para que se ajuste a eso.

En el caso de no tener ninguno de los counters que te hemos mostrado no te preocupes. Céntrate en las debilidades de cada uno de los Pokémon de Cliff e intenta llevar al más fuerte de dichos tipos a la batalla para salir vencedor.

Cómo vencer a los Líderes del Team Go Rocket en Pokemon Go

Además de Cliff, hay otros líderes del Team Go Rocket contra los que puedes luchar, así que echa un vistazo a nuestras guías para vencer a Arlo, derrotar a Giovanni y acabar con Sierra.