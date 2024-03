Jugadores de Pokémon Go debaten sobre qué Pokémon son dignos de la Master Ball

Los jugadores de Pokémon Go han revelado para qué encuentros merece la pena usar sus lucrativas Master Ball, la comunidad bastante unida en qué Pokémon debería apuntar cada uno.

Como la mayoría de los títulos principales de Pokémon, Pokémon Go ofrece una variedad de Pokéballs para descubrir y ganar. Estos objetos se pueden utilizar para capturar Pokémon de todos los tipos y fuerzas.

Pokéball

Súperball

Ultraball

Máster Ball

Honor Ball

Ente Ball

En el mundo Pokémon, la mejor y más rara bola para encontrar y usar es la Máster Ball. Históricamente, este tipo de Ball es casi imposible de encontrar, y sólo una o dos de las Máster Ball suelen estar disponibles en cada partida.

En vista de ello, los jugadores de Pokémon Go han acudido a Reddit para debatir para qué Pokémon merece la pena usar esta lucrativa ball. Al fin y al cabo, usar la Master Ball aumenta considerablemente las posibilidades de atrapar al Pokémon en cuestión. Por lo tanto, guardarla para el encuentro adecuado es vital.

El hilo de Reddit, que ya cuenta con más de 250 comentarios, está lleno de jugadores que debaten para qué Pokémon “merece la pena” para usar la Master Ball.

De entrada, los jugadores de Pokémon Go revelaron que las formas Galar de los legendarios suelen ser los encuentros para los que guardan y usan sus Master Ball. Después de todo, estos Pokémon Legendarios son extremadamente difíciles de atrapar, con una tasa de huida base del 90% tras la primera ball.

Un Redditor comentó: “El día que decidí usar una Master Ball para el siguiente pájaro de Galar que viera fue el primer día que no he vuelto a ver un ave de Galar”.

Otro jugador de Pokémon Go añadió: “Todavía no he visto ni siquiera un pájaro de Galar, así que es muy probable que cuando por fin lo vea no se me escape”.

Además de los pájaros de Galar, muchos otros jugadores de Pokémon Go revelaron que utilizaron una Master Ball durante sus encuentros con otros Pokémon raros o Shiny.

“Guardo la mía para un Hundo Legendario cuando estoy en la última ball o quizás un pájaro de Galar shiny. Las aves de Galar normales no me merecen la pena, pero si alguna vez tuviera la suerte de encontrarme con un brillante, utilizaría sin duda una Master Ball”.

Para aquellos que sean nuevos en Pokémon Go y quieran saber para qué Pokémon merece la pena guardar sus Master Balls, los jugadores parecen estar unidos en que merece la pena sacar la Master Ball para las Aves de Galar, sean Shiny o no.