Los mejores Pokémon para usar en la Copa Kanto de Pokémon Go

Load More

El Pokémon Mítico original rara vez se usa en la Liga de Combates GO y quizás sin razón. Sus estadísticas son fuertes y completas y su tipo psíquico puro le otorga las mismas resistencias y debilidades que Hypno. La mayor fortaleza de Mew es su increíble diversidad de movimientos. Tiene hasta 14 movimientos rápidos y 25 cargados.

Hypno es el rey de la Copa Kanto. Lo tiene todo sobre el papel para tener éxito en el formato PvP. Excelente defensa y resistencia dentro del límite de 1500 PC, sabemos que no caerá fácilmente. Siendo un Psíquico puro sus fortalezas y debilidades son bastante simples. Su conjunto de movimientos es ideal para esta competición.

Al igual que cualquier Copa en Liga de Combates Go, es difícil decir cómo se ve el ‘mejor’ equipo, ya que todo depende del Pokémon al que te enfrentarás, y nunca lo sabrás hasta que ya estés en la batalla.

Sin embargo, no importa qué grupo de Pokémon tengas para elegir, toca buscar una criatura que imponga y que sea defensivamente sólida. Un Pokémon duradero junto con una carga rápida y movimientos contundentes es la clave del éxito.

No te sorprenderá saber que en la Copa Kanto , solo los Pokémon originarios de la región de Kanto que tengan menos de 1500 PC son elegibles. Eso nos deja con solo 151 Pokémon para elegir, y cuando eliminas todas las evoluciones y las opciones más débiles, también se vuelve mucho menos que eso.

La temporada de interludio nos ha traído de vuelta la Copa Kanto a la Liga de Combates Go.

La Copa Kanto es una de las Copas más exclusivas de la Liga de Combates de Pokémon Go . Con solo un pequeño grupo para elegir, hay un conjunto muy diferente de “mejores” Pokémon para llevar a la batalla.

by María Pastoriza