Mejor equipo para la Liga Ultra Ball en Pokémon Go

Convertirse en campeón de la Liga Ultra Ball en la Liga de Combates Go de Pokémon Go no es tarea fácil, pero un equipo formado por estos mejores Pokémon de su clase debería ponerte en el camino directo a la victoria.

La Liga de Combates Go es el modo PvP competitivo de Pokémon Go que permite a los entrenadores de todo el mundo enfrentarse a sus mejores luchadores y ganar grandes recompensas por el camino. Cada temporada, los rangos se reajustan, por lo que siempre hay un nuevo reto que encontrar.

Hay tres ligas en las que competir: la liga Super Ball, la liga Ultra Ball y la Liga Master Ball, pero ahora nos centraremos en la Ultra Liga. Se trata de la competición de nivel medio de la Go Battle League, en la que los caramelos XL son esenciales y los legendarios empiezan a surgir.

Publicidad

Sin embargo, no está totalmente libre de restricciones. Los Pokémon deben estar por debajo de los 2500 PC para entrar, así que necesitarás un equipo de luchadores que alcancen su máximo potencial justo antes de ese nivel.

El mejor equipo para la liga Ultra Ball de Pokémon Go

Uno de los mejores equipos que los entrenadores pueden utilizar en la liga Ultra Ball de Pokémon Go es el de Registeel (XL), Cresselia y Swampert, ya que son tres de los luchadores más fuertes del meta y proporcionan una buena cobertura contra los enemigos comunes.

Como siempre, es imposible decir cuál es el verdadero “mejor” equipo de la liga, ya que depende de los rivales a los que te enfrentes. Por ejemplo, Registeel puede ser el rey, pero siempre será débil contra un Swampert potenciado.

Publicidad

Dicho esto, hay algunos Pokémon que funcionarán bien en la mayoría de las situaciones. Muchos de ellos requieren caramelos XL para ser viables, pero no todos los entrenadores han alcanzado ese nivel todavía, así que también hemos incluido algunas recomendaciones que no son XL.

Mejores Pokémon para la Liga Ultra Ball

Registeel (XL)

Movimiento rápido: Fijar blanco

Fijar blanco Movimientos cargados: Onda Certera y Foco resplandor

Onda Certera y Foco resplandor Resistencias: Veneno, Normal, Volador, Roca, Bichoi, Acero, Hierba, Psíquico, Hielo, Dragón y Hada.

Veneno, Normal, Volador, Roca, Bichoi, Acero, Hierba, Psíquico, Hielo, Dragón y Hada. Debilidades: fuego, tierra y lucha.

El titán legendario Registeel es, en nuestra opinión, el rey de la liga Ultra Ball. Tiene acceso al mejor Movimiento Rápido generador de energía del juego, una increíble cantidad de resistencias y un PC máximo de 2447, que está justo por debajo del tope de la liga.

Publicidad

¿El movimiento rápido que mencionamos? Es Bloqueo, y lo necesitarás. Con él, podrás liberar los poderosos movimientos cargados Cañón de destello, que se beneficia del STAB, y Fijar Blanco, que añade una útil cobertura de tipo lucha.

Stunfisk de Galar (XL)

Movimiento rápido: Disparo lodo

Disparo lodo Movimientos cargados: Avalancha y Terremoto

Avalancha y Terremoto Resistencias: Veneno, Roca, Eléctrico, Hada, Volador, Bicho, Acero, Normal, Psíquico y Dragón

Veneno, Roca, Eléctrico, Hada, Volador, Bicho, Acero, Normal, Psíquico y Dragón Debilidades: fuego, agua, tierra y lucha.

Trevenant (XL)

Movimiento rápido: Garra Umbría

Garra Umbría Movimientos cargados: Bola Sombra y Bomba Germen

Bola Sombra y Bomba Germen Resistencias: Eléctrico, Lucha, Planta, Tierra, Normal y Agua

Eléctrico, Lucha, Planta, Tierra, Normal y Agua Debilidades: Fuego, Volador, Fantasma, Hielo y Siniestro

Talonflame (XL)

Movimiento Rápido: Incinerar

Incinerar Movimientos cargados: Nitrocarga y Pájaro Osado

Nitrocarga y Pájaro Osado Resistencias: Eléctrico, Lucha, Planta, Tierra, Normal y Agua

Eléctrico, Lucha, Planta, Tierra, Normal y Agua Debilidades: Siniestro, Fuego, Volador, Fantasma, Hielo

Walrein

Movimiento rápido: Nieve Polvo

Nieve Polvo Movimientos cargados: Carámbano y Terremoto

Carámbano y Terremoto Resistencias: Hielo y Agua

Hielo y Agua Debilidades: Eléctrico, Lucha, Planta y Roca

Giratina (Forma Alterada)

Movimiento rápido: Garra Umbría

Garra Umbría Movimientos cargados: Garra Dragón y Sombra Vil

Garra Dragón y Sombra Vil Resistencias: Normal, Lucha, Bicho, Eléctrico, Fuego, Planta, Veneno y Agua.

Normal, Lucha, Bicho, Eléctrico, Fuego, Planta, Veneno y Agua. Debilidades: Siniestro, Dragón, Hada, Fantasma y Hielo

Swampert

Movimiento rápido: Disparo lodo

Disparo lodo Movimientos cargados: Hidro Cañón y Terremoto

Hidro Cañón y Terremoto Resistencias: Veneno, Roca, Eléctrico, Acero y Fuego

Veneno, Roca, Eléctrico, Acero y Fuego Debilidades: Planta

Cresselia

Movimiento rápido: Psicocorte

Psicocorte Movimientos cargados: Fuerza Lunar y Hierba Lazo

Fuerza Lunar y Hierba Lazo Resistencias: Lucha y Psíquico

Lucha y Psíquico Debilidades: Bicho, Siniestro y Fantasma.

Abomasnow (XL)

Movimiento rápido: Nieve Polvo

Nieve Polvo Movimientos cargados: Meteorobola (Hielo) y Energibola

Meteorobola (Hielo) y Energibola Resistencias: Eléctrico, Planta, Agua y Tierra

Eléctrico, Planta, Agua y Tierra Debilidades: Fuego, Volador, Veneno, Roca, Bicho, Acero y Lucha

Regirock

Movimiento rápido: Fijar blanco

Fijar blanco Movimientos cargados: Roca Afilada y Onda Certera

Roca Afilada y Onda Certera Resistencias: Normal, Veneno, Volador y Fuego

Normal, Veneno, Volador y Fuego Debilidades: Acero, Tierra, Lucha, Agua y Planta

Snorlax

Movimiento rápido: Lengüetazo

Lengüetazo Movimientos cargados: Golpe Cuerpo y Terremoto

Golpe Cuerpo y Terremoto Resistencias: Fantasma

Fantasma Debilidades: Lucha

Mientras que muchos legendarios necesitan la liga Master Ball para dar rienda suelta a su verdadero poder, Cresselia rinde mejor aquí. Con un volumen fantástico y un PC máximo justo por encima del tope, está perfectamente posicionada para acabar con grandes jugadores como Giratina y Swampert.

Jellicent (XL)

Movimiento rápido: Maleficio

Maleficio Movimientos cargados: Rayo Burbuja y Bola Sombra

Rayo Burbuja y Bola Sombra Resistencias: Bicho, Lucha, Fuego, Hielo, Normal, Veneno, Acero y Agua

Bicho, Lucha, Fuego, Hielo, Normal, Veneno, Acero y Agua Debilidades: Siniestro, Eléctrico, Fantasma y Planta

Fecha y hora de la liga Ultra Ball en Pokémon Go

La liga Ultra Ball ha regresado a la Liga de Combates de Pokémon Go el miércoles 29 de junio de 2022 a las 22:00 hora peninsular y se extiende hasta el miércoles 6 de julio a las 22:00.

Publicidad

Estará disponible junto a la Copa Kanto.