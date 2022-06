Load More

Fecha de inicio y finalización de Pokémon Go

Aunque el nombre sugiere que solo puedes usar Pokémon con temas de fósiles, este no será el caso, por lo que aún podrás usar Swampert y Lucario junto con fósiles como Aerodactyl.

La regla principal de la Copa Fósil en Pokémon Go es que solo puedes tener Pokémon de tipo Agua, Roca y Acero en tu equipo. También deben estar por debajo del límite máximo de 1.500 CP .

Tras su debut en mayo de 2022, muchos entrenadores tendrán fácil acceso a Araquanid, lo cual es una gran noticia ya que esta criatura es perfecta para la Copa Fósil de Pokémon Go .

Los mejores Pokémon para la Copa Fósil en Pokémon Go

Como siempre, es difícil decir cómo es un equipo definitivo, ya que realmente depende del Pokémon que use tu oponente, y no lo sabrás hasta que hayas elegido tu equipo y comenzado una batalla.

Mejor equipo para la Copa Fósil en Pokémon Go

Además de las ligas tradicionales, Super Ball, Ultra Ball y Master Ball , cada temporada hay distintas copas con normas únicas. Una de ellas es la Copa Fósil, que nos trae una nueva estrategia a Pokémon Go .

La Copa Fósil es el desafío único más reciente en la Liga de Combates de Pokémon Go, por lo que hemos reunido las mejores recomendaciones de equipo que deberían llevarte directamente a la victoria.

by María Pastoriza