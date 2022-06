Mejor equipo para la Copa Retro en Pokémon Go

Load More

Esa no es la única restricción, ya que cualquier Pokémon que quieras en tu equipo debe estar por debajo del límite máximo de 1500 CP .

La regla principal de la Copa Retro es que solo los tipos de la vieja escuela pueden competir, lo que significa que los Pokémon de tipo Siniestro, Hada y Acero no pueden participar .

Habiendo dicho eso, hay varios Pokémon que ascienden a la cima de las filas con la capacidad de desempeñarse bien en la mayoría de los escenarios, que puedes ver a continuación. Aún mejor, la mayoría de ellos no necesitan Caramelos XL.

Uno de los mejores equipos que puedes usar para la Copa Retro en Pokémon Go es Lickitung, Trevenant y Walrein , ya que estos son tres de los competidores elegibles más fuertes que cubren una amplia gama de tipos.

La Liga de Combates de Pokémon Go presenta regularmente copas temáticas con reglas y restricciones inusuales para ofrecer a los entrenadores un nuevo desafío.

¡Regresa la Copa Retro a la Liga de Combates de Pokémon Go ! Con un conjunto único de reglas y restricciones, nuestras mejores recomendaciones de equipos te ayudarán a asegurar la victoria.

by María Pastoriza