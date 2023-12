Jugador de Pokémon Escarlata y Púrpura explica cómo conseguir a Smeargle sin tipo

The Pokémon Company/Game Freak

Un jugador de Pokémon Escarlata y Púrpura ha dado algunos tips a entrenadores que quieran hacerse con un Smeargle sin tipo, aunque esto realmente no valga mucho la pena, pero sin duda es una curiosidad.

El nuevo DLC de Escarlata y Púrpura, El Disco Índigo, trae de vuelta a varios Pokémon de generaciones pasadas, incluyendo a Smeargle, de la Gen 2. Esto también implica que la criatura tendrá el ataque Esquema, que le permite aprender cualquier otro movimiento sin importar el tipo.

Esta habilidad única de Smeargle permite hacer combinaciones de ataques que se creían imposibles, agregando así un factor interesante a la mecánica del juego.

Sin embargo, un jugador encontró la forma de hacer que Smeargle inflija daño sin ser de un tipo, es decir, Fuego, Hierba, Roca, Normal, etc.

Este jugador de Escarlata y Púrpura explica como quitarle el tipo a Smeargle

El usuario de Reddit WhiteFox1992 compartió cómo hacer que Smeargle no tenga tipo, llamándo todo esto el “Hecho sin sentido del día“.

Para contextualizar, el post se refiere a sin tipo como “???-tipo” en referencia a un tipo de clase utilizado para el movimiento Maldición en las generaciones 2 a 4.

Al usar Esquema para aprender los ataques Conversión, Electropalmas y Danza Despertar, Smeargle se podrá convertir en un tipo eléctrico y luego, perder totalmente su tipo. Después, el movimiento Danza Despertar (que inflige daño en función del tipo primario del usuario) no tendrá tipo.

Esto prueba el hecho de que este Pokémon no es de tipo “normal” sino que simplemente no tiene tipo. El post de Reddit dice que “hace daño neutral a Roca, Acero y Fantasma, y no activa la Gema Normal“.

Dado que los movimientos en cuestión son todos exclusivos de ciertos Pokémon o líneas evolutivas, Smeargle es el único que podría aprender los tres.

Aunque en teoría se trata de una estrategia interesante, ya que permite prescindir por completo del tipo para infligir daño neutral a cualquier Pokémon, el post señala un gran inconveniente: Las terribles estadísticas de Smeargle.

El ataque Danza Despertar es un movimiento especial, y dado que el ataque especial base de Smeargle es de sólo 20, no va a poder hacer mucho daño ni siquiera con un movimiento de 90 de potencia que presumiblemente tiene una bonificación de ataque del mismo tipo.

Aunque en realidad no es una estrategia viable, no deja de ser un uso interesante de las habilidades especiales de Smeargle que algunos jugadores querrán probar por sí mismos en los más recientes títulos de la franquicia.